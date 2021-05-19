Более 200 спортсменов объединит в Тверской области Спартакиада молодежи России по дзюдо

22-23 мая 2021 года на базе спорткомплекса «Юбилейный» в Твери пройдет 2-ой этап Спартакиады молодежи России по дзюдо.В мероприятии примут участие более 200 спортсменов из 16 регионов Центрального федерального округа.

Команда Тверской области будет представлена 11 спортсменами. Лучших дзюдоистов назовут среди юниоров и юниорок в разных весовых категориях. Победители 2-го этапа Спартакиады ЦФО примут участие в финальном этапе Спартакиады России по дзюдо, который состоится с 6 по 9 августа в Казани.

Пресс-служба Правительства Тверской области