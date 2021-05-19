Более 200 спортсменов объединит в Тверской области Спартакиада молодежи России по дзюдо

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
22-23 мая 2021 года на базе спорткомплекса «Юбилейный» в Твери пройдет 2-ой этап Спартакиады молодежи России по дзюдо.В мероприятии примут участие более 200 спортсменов из 16 регионов Центрального федерального округа.
Команда Тверской области будет представлена 11 спортсменами. Лучших дзюдоистов назовут среди юниоров и юниорок в разных весовых категориях. Победители 2-го этапа Спартакиады ЦФО примут участие в финальном этапе Спартакиады России по дзюдо, который состоится с 6 по 9 августа в Казани.
Пресс-служба Правительства Тверской области