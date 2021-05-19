Поправки «Единой России» о новых мерах поддержки семей с детьми поддержали в Госдуме

В Госдуме в третьем, окончательном, чтении приняты поправки, подготовленные партией «Единая Россия» для реализации социальных положений Послания Президента Владимира Путина. Речь идет о выплатах, которые получат более двух миллионов российских семей и беременные женщины.

В числе новшеств – оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно в размере 100% от заработка. Норма заработает с 1 сентября 2021 года. В соответствии с поправками пересмотрен действующий страховой принцип оплаты больничного листа. В настоящее время при трудовом стаже менее 6 месяцев оплата больничного составляет минимальный размер оплаты труда, от 6 месяцев до 5 лет – 60% зарплаты, от 5 до 8 лет – 80%.И только начиная с восьми лет больничный лист полностью возмещает заработную плату. Авторы поправки отмечают, что дети до семи лет, как правило, бывают у молодых родителей с неполным стажем. Для них нахождение на больничном по уходу за ребенком связанос существенными материальными потерями для семьи.

Кроме того, теперь женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в сложной жизненной ситуации, будут получать ежемесячную выплату. Льготу начислят тем, чей доход ниже прожиточного минимума взрослого человека в регионе. С 1 июля такое пособие в среднем по стране составит 6350 рублей. Эту инициативу «Единая Россия» озвучила на первом Социальном онлайн-форуме, в котором принял участие Владимир Путин. Предполагается, что поддержку получат примерно 630 тысяч женщин.

Третья поправка касается установления пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются единственным родителем или родителем, у которого есть решение суда об уплате алиментов. При этом среднедушевой доход такой семьи не превышает прожиточный минимум в регионе. Соответствующее пособие, по прогнозам, охватит примерно 360 тысяч детей. Его размер в среднем по России составит 5360 рублей. Выплаты также начнутся с 1 июля.

В Тверской областифедеральные инициативы усилены региональными мерами поддержки родителей, введенными по поручению губернатора Игоря Рудени для повышения мотивации семей к рождению детей, создания условий для их достойного воспитания и образования.

«Наша главная задача – это забота о семьях, материнстве и детстве. На тверской земле ведется большая работа по укреплению семейных ценностей. Это залог уверенного будущего нашего края и благополучия всей страны», – считает губернатор Игорь Руденя.

В Верхневолжье для семей с детьми действуют налоговые и коммунальные льготы, помощь в погашении ипотечного кредита, приобретении жилья и автотранспорта, обеспечении детей школьной формой и бесплатным горячим питанием. Каждый новорожденный житель региона получает «приданое» – подарок с самыми необходимыми для малыша вещами.

Напомним, в ходе ежегодного Послания 21 апреля Президент Владимир Путин поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила «Единая Россия». В их числе – оплата больничного в полном размере родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, глава государства поручил установить пособия неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Необходимые законодательные изменения сразу после Послания «Единая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы.