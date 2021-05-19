Губернатор Игорь Руденя и митрополит Амвросий обсудили вопросы благоустройства территорииСпасо-Преображенского собора в Твери

19 мая Губернатор Игорь Руденя провёл рабочую встречу по вопросу продолжения работ наСпасо-Преображенском кафедральном соборе в городе Твери.В обсуждении принял участие митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Были рассмотрены вопросы, связанные с благоустройством прилегающей территории,обустройством освещения собора, созданием внутреннего убранства.

«Это наш общий долг – восстановить главную святыню Верхневолжья с богатой историей, сделать всё необходимое, чтобы здесьвозобновиласьдуховная жизнь. Спасо-Преображенский собор – это символ возрождения нашей территории», - отметил Игорь Руденя.

«Восстановление святыни, особенно в год 750-летия Тверской и Кашинской епархии, очень важно. Это будет визитная карточка нашей области», - сказал митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Возрождение святыни в историческом виде на прежнем месте началось в 2014 году и осуществлялось при поддержке неравнодушных земляков и благотворительного фонда «Собор». 5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Твери прошла первая Божественная литургия.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков он был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли.

Пресс-служба Правительства Тверской области