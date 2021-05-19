Для четырёх театров Верхневолжья закупят оборудование, транспорт и костюмы для новых спектаклей

Четыре театра Верхневолжьяполучат дополнительные возможности для создания новых поставок и укрепления материально - технической базы в рамках проектапартии «Единая Россия» «Культура малой Родины». Проект призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования.

Часть средств на реализацию проекта будет направлена из областного бюджета. Вопрос обсуждался на заседании Бюджетной комиссии региона под руководством Губернатора Игоря Рудени.

По мнению главы региона, театральное искусство способствует формированию в обществе традиционных ценностей, служит духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Игорь Руденя неоднократно подчёркивал: театры в Тверской области должны стать центрами культурной жизни, поэтому важно создавать условия для развития этих учреждений.

На поддержку творческой деятельности театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в 2021-2023 годах будет направлено 19,2 млн рублей, из них из областного бюджета – 3 млн рублей.

Средства будут направлены Кимрскому театрудрамы и комедии и Вышневолоцкому драматическому театру, где их планируют израсходовать на приобретениегрузового транспорта, светодиодных экранов, светового и другого оборудования, а также на изготовление декораций, костюмов, реквизита для новых спектаклей.

На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских театров региона в 2021-2023 годах предусмотрено 40,1 млн рублей, из них из бюджета области - 6,1 млн рублей. Для Тверского театра кукол приобретут грузовой автотранспорт, светодиодный экран, одежду сцены. Для Тверского театра юного зрителя – оборудование для цехов, малой и камерной сцены, грузовой автотранспорт, световое и электроакустическое оборудование. Также средства будут направлены на поставку новых спектаклей.

- Очень важно театрам - очагам культуры в областной столице и районных центрах - приобрести внешний вид и «начинку», соответствующие требованиям времени, - считает депутат Законодательного Собрания Тверской области, председатель постоянного комитета по социальной политике Артур Бабушкин. - К примеру, работы в Вышневолоцком драматическом театре, расположенном на исторической улице города, начались в прошлом году – были заменены кресла, одежда сцены. Теперь позитивные изменения продолжатся. Этому, без сомнения, будет рада не только труппа театра, но и жители и гости округа.

Пресс-служба Правительства Тверской области