Фермер Евгений Терешенков: «Вакцинация от коронавируса – это защита

Вышневолоцкий фермер Евгений Терешенков отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции необходима для преодоления пандемии и обеспечения личной безопасности.

«Конечно, я положительно отношусь к вакцинации от коронавируса. Я сам записался на прививку, сделаю ее в ближайшее время. Это необходимо для того, чтобы обезопасить себя, своих коллег и близких от страшного заболевания, с которым столкнулся весь мир», – считает Евгений Терешенков.

Напомним, вакцинация является эффективным способом профилактики заболевания коронавирусной инфекции. На данный момент в Тверской области прививку сделали уже 122 153 человека – это 85,1% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 18 мая, привито 949 человек. В федеральный регистр внесена информация о 115 229 вакцинированных гражданах.

Задача по массовой вакцинации жителей страны поставлена Президентом России Владимиром Путиным. В Верхневолжье по поручению губернатора Игоря Рудени расширяются возможности вакцинации против коронавирусной инфекции. К летнему периоду открыты дополнительные точки вакцинации. Сделать прививку можно не только в лечебных учреждениях, но и в крупных торговых центрах Твери – Торговом парке №1 и ТЦ «Рубин».

Запись на прививку ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области.

Также работают выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают медиков.