Губернатор Игорь Руденя вместе со школьниками и студентами высадил сеянцы ели в рамках Регионального дня посадки леса

19 мая Губернатор Игорь Руденя в рамках Регионального дня посадки леса высадил сеянцы ели на участке в деревне Савино Калининского района вместе с кадетами профильного класса «Лесное и лесопарковое хозяйство» школы №16, студентами биологического факультета Тверского государственного университета по направлению «Лесное дело», работниками Тверского лесничества, «ЛПЦ-Тверьлес».

Верхневолжье с 2011 года проводит Региональный день посадки леса в рамках одноименной всероссийской акции. В этом году мероприятие приурочено к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Сегодня под Савино на площади 1,3 га высажено 3 тысячи сеянцев в память о 27 миллионах граждан Советского Союза, погибших в Великой Отечественной войне.

«Эта акция носит объединяющий характер, воспитывает уважение подрастающего поколения и всех, кто любит свой край, к нашим природным богатствам. В течение пяти лет мы являемся регионом номер один в Центральном федеральном округе по объемам лесовосстановления. Хочу выразить слова благодарности Президенту Владимиру Путину, который инициировал национальный проект по сохранению природных богатств страны, важный для Тверской области, которая является легкими центра России», – сказал Игорь Руденя по итогам совместной работы.

Губернатор также осмотрел лесохозяйственную технику, закупленную по национальному проекту «Экология».

До 25 мая во всех муниципальных образованиях региона в ходе Регионального дня посадки леса ведется озеленение населенных пунктов, благоустройство скверов и парков, создание памятных аллей, посадка молодых деревьев в лесах. Всего на территории лесного фонда планируется посадить хвойные насаждения (6 млн единиц) на площади 1 050 га, в населенных пунктах заложить аллеи и скверы на площади около 1 га.

Участниками акции являются школьники, студенты, представители общественных организаций, сотрудники сферы лесного хозяйства – всего около 1500 человек.

15 мая, когда стартовал Региональный день посадки леса, порядка 2,3 тыс. сеянцев елей высадили в Калининском районе Тверской области школьники, сотрудники МЧС России, волонтеры регионального штаба «МыВместе», специалисты сферы лесного хозяйства.

В прошлом году в рамках акции было высажено более 6,3 млн молодых деревьев на площади 1 609 га, заложены аллеи и скверы на 3,3 га.

Тверская область на протяжении пяти лет занимает первое место в Центральном федеральном округе по объёмам лесовосстановления. С 2016 по 2020 годы мероприятия выполнены на площади 85,2 тыс. га. В 2021 году планируется провести лесовосстановительные работы на площади 15 тыс. га, в том числе высадить 30 млн саженцев сосны и леса.

В соответствии с Лесным планом Тверская область в ближайшую пятилетку планирует восстановить леса на площади 88 тыс. га. А участие в национальном проекте «Экология» позволит Верхневолжью до 2024 года обеспечить 100-процентное восстановление лесов региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области