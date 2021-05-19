В Бежецком краеведческом музее создадут экспозиции, посвященные жизни и творчеству прославленных земляков

В.Я Шишкова и В.В. Андреева

В 2021 году в Бежецком краеведческом музее будут созданы экспозиции, посвящённые творчеству уроженцев бежецкого края: известного писателя, автора романа «Угрюм-река» Вячеслава Яковлевича Шишкова и основателя первого Великорусского оркестра народных инструментов Василия Васильевича Андреева. На эти цели из регионального бюджета направят 17,8 млн рублей. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы региона, реализация подобных проектов позволяют открыть новые интересные страницы в истории Верхневолжья, способствуют сохранению памяти о выдающихся уроженцах тверской земли.

«Наше подрастающее поколение должно гордиться культурой тверского края, достижениями его жителей», – считает Игорь Руденя.

В музее будет обустроена зона приема посетителей с гардеробом и индивидуальными системами хранения, фотозоной, мультимедийной навигацией по музею, а также концертно-выставочный зал для проведения мероприятий.

На первом этаже здания разместиться экспозиция, посвящённая жизни и творчеству В.Я. Шишкова. Будет воссоздан фрагмент интерьера родительского дома писателя, среди экспонатов – личные вещи, фотографии, документы, награды, прижизненные издания писателя с его автографами и другое.

Зал, посвящённый В.В.Андрееву, создадут на втором этаже. Ключевая тема экспозиции - жизнь исполнителя- виртуоза в бежецком крае, создание и расцвет Великорусского оркестра народных инструментов. Зал будет оснащён мультимедийным оборудованием для трансляции концертов оркестра В.В. Андреева.

Здание по ул. Большая, 63, где сегодня располагается Бежецкий литературно-мемориальный и краеведческий музей, является объектом культурного наследия федерального значения. Оно было построено в начале XIX века специально для размещения там городского училища. В 1882-1888 годах там учился Вячеслав Яковлевич Шишков.

В январе 2021 года была завершена реставрация исторического здания - отремонтированы фасады, внутренние помещения, интерьеры, установлены новые оконные и дверные блоки, проведены работы по внутренним и наружным инженерным сетям, благоустройству территории.

Пресс-служба Правительства Тверской области