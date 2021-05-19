На международных образовательных чтениях в МГУ им. М.В. Ломоносова обсудят историю прославления преподобного Макария Калязинского

19 мая в 12.00 в храме мученицы Татианы при МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках ХХIХ международных образовательных чтений состоится секция «Макарий Калязинский Чудотворец – история и традиции прославления и почитания». Она приурочена к 500-летию обретения мощей святого.

«Святой Макарий Калязинский обратил к вере и дал помощь многим поколениям жителей Верхневолжья, примером своей жизни внес неоценимый вклад в укрепление Православия на тверской земле, – считает Губернатор Игорь Руденя. – На протяжении столетий люди молитвенно обращаются к нему за поддержкой и жизненными наставлениями».

На секции, посвященной Макарию Калязинскому, выступят ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Константин Аверьянов, профессор исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Володихин, заведующая Калязинским музеем имени И.Ф. Никольского Светлана Мокрова и другие.

Одним из основных станет доклад «Род Кожиных в истории и культуре России», который представит профессор тверского филиала Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина Вячеслав Воробьев.

В докладе, в частности, говорится о братьях и сестре преподобного Макария. Так один из родных братьев святого Григорий Кожин, в иноках Геннадий, — 12-й епископ Тверской при князе Михаиле Борисовиче. В «Хожении за три моря» Афанасий Никитин пишет, что он пошёл от Спаса Златоверхого при князе Михаиле Борисовиче и епископе Геннадии, т.е. брате преподобного Макария.

20-21 мая 2021 года в Калязине и Кашине Тверской области состоятся V Калязинские Макарьевские чтения «Макарий Калязинский – святой заступник земли Русской». Чтения проводятся с 2012 года, за это время они получили всероссийский статус.

В ходе двухдневных пленарных заседаний, которые смогут посетить все желающие, свои доклады представят ученые, историки, археологи, педагоги, сотрудники музеев, краеведы из Москвы, Твери, Сергиева Посада, Александрова, Углича, Дмитрова, Калуги, Старицы, Ржева, Вышнего Волочка, Торопца, Кашина, Калязина, Мышкинского и Борисоглебского районов Ярославской области.

В Тверской области основные торжества в честь 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского пройдут в Калязине 8 июня. Им будет предшествовать возрождение традиции вековой давности – Крестный ход из Кашина в Калязин 6 июня. Паломники пройдут «Макарьевой тропой» и повторят путь, который, согласно преданиям, в древние времена преодолевал сам тверской святой.

К знаменательной дате будут приурочены и другие мероприятия. В Калязине в эти дни организуют выставку-ярмарку продукции народных промыслов Тверской области. Там же 8 июня состоится большой праздничный концерт.

Преподобный Макарий Калязинский с юных лет стремился к монашеству. Постригся в иноки в Николаевском Клобуковском монастыре. Позже оставил городскую обитель и вместе с семью иноками основал уединенную пустынь под Кашином между двумя озерами вблизи Волги. Там был воздвигнут храм во Имя Пресвятой Троицы, игуменом стал Макарий Калязинский. Преставился преподобный 30 марта (17 марта по старому стилю)1483 года.

Как отмечают историки, Макария Калязинского можно поставить в один ряд с Михаилом Тверским, Анной Кашинской и другими святыми. В своё время он прославился и как целитель, и как пророк, как подвижник.

Обретение мощей преподобного Макария Калязинского произошло 8 июня (26 мая по старому стилю) 1521 года. На Московском Соборе 1547 года Макарий Калязинский причислен к лику святых.

Пресс-служба Правительства Тверской области