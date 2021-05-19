Жителей и гостей Тверской области приглашают на Усадебный праздник «Сиреневое Домотканово»

22 мая Тверская областная картинная галерея приглашает желающих на XXIV Усадебный праздник «Сиреневое Домотканово». Он приурочен ко времени первого посещения в 1886 году Владимиром Дмитриевичем Дервизом приобретенной им позже усадьбы.

По мнению Губернатора Игоря Рудени популяризация историко-культурного достояния Тверской области является важной частью работы по духовно-нравственному воспитанию, которая ведется в регионе. Кроме того, подобные мероприятия способствуют развитию в Верхневолжье событийного туризма.

Домотканово было одним из любимых мест Валентина Серова, известного художника, друга и однокашника В.Д. Дервиза, в разные годы сюда приезжали художники И.И. Левитан, И.Я. Билибин, В.А. Фаворский, И.С. Ефимов, Н.Я. Симонович-Ефимова, ученые А.Е. Фаворский, Я.В. Чехов, здесь ставились музыкальные и драматические спектакли, проходили концерты и карнавалы.

Праздник «Сиреневое Домотканово» традиционно проходит в парке усадьбы во время цветения сирени, что и дало название самому празднику. Гостей ожидают костюмированное открытие, конкурс-пленэр молодых художников, концерт, ярмарка народных промыслов, мастер-классы, «поэтическая беседка», «книжный шатер», катание на лошадях и многое другое.

Событие начнется в 11.00 и пройдет по адресу: Калининский район, Бурашевское сельское поселение, д. Красная Новь (Мемориально-художественный музей Валентина Серова в Домотканово).

Справки и дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-903-034-33-11.

Справочно: Усадьба Домотканово заложена в XVI веке, в 1886 году ее владельцем стал Владимир фон Дервиз. В настоящее время мемориально-музейный комплекс является филиалом областной картинной галереи.

Пресс-служба Правительства Тверской области