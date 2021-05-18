Тверские футболисты одержали победу над ФК «Луки-Энергия»

18 мая в рамках матча первенства России по футболу среди команд ПФЛ футбольный клуб «Тверь» одержал очередную победу, на этот раз над псковским ФК «Луки-Энергия». Напомним, в первом круге ФК «Тверь» обыграл соперника в гостях со счетом 2:0. Голы забили Даниил Ерофеев и Игорь Турсунов.

Под занавес первого тайма ударом с острого угла счет открыл Игорь Турсунов, во втором отрезке игры футболисты из Твери увеличили преимущество благодаря голам Ивана Козлова и Дмитрия Ращупкина.

Стоит отметить, что матч с ФК «Луки-Энергия» стал дебютным в профессиональном футболе для воспитанника тверской футбольной школы Данилы Ананько.

Футбольный клуб «Тверь» создан 9 апреля 2020 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Поздравляя игроков и руководство клуба с первым днем рождения, глава региона отметил, что команда достойно несет знамя тверского спорта.

В этом году ФК «Тверь» начал сезон игр с серии побед.В настоящее время клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице и продолжает вести борьбу за медали.

Пресс-служба Правительства Тверской области