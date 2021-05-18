Обеспечение безопасного летнего отдыха детей в Тверской области обсудили на заседании оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции

Обеспечение безопасного летнего отдыха детей в Тверской областирассмотрели18 мая на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул – для работы с детьми нужно привлекать специалистов, прошедших вакцинацию,в загородных лагерях должны в полном объеме соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования. В том числе необходимо обеспечить детские учреждения отдыха средствами индивидуальной защиты, бактерицидными рециркуляторами, бесконтактными термометрами для профилактики распространения коронавируса и других инфекционных заболеваний.

Загородные лагеря прикреплены к учреждениям здравоохранения, которые обеспечивают медицинское сопровождение. В лагерях дневного пребывания и других форматов также будут работать специалисты здравоохранения.Разработаны алгоритмы действий медиков и всего персонала в случае выявления коронавируса.

Летом 2021 года в 42 муниципальных образованиях региона будут работать загородные оздоровительные учреждения, лагеря с дневным пребыванием, базы труда и отдыха, палаточные лагеря – всего более 600 организаций. Отдохнуть в лагерях и укрепить здоровье в санаториях смогут более 52 тысяч детей.

На заседаниитакже рассмотрен ход вакцинации от COVID-19 в Верхневолжье, работа инфекционных госпиталей, центров амбулаторной помощи. Сейчас в регионе развернуто 725 инфекционных коек, действует 12 ЦАПов. В регионе создан «горячий резерв»: при необходимости в течение 1-2 сутокмогут быть развернуты дополнительные койки.

В Тверской области по-прежнему обязательно ношение защитных масок в транспорте, ведомствах, организациях здравоохранения, культуры, торговли, офисах и других местах массового пребывания людей. В точках общественного питания обязательныпроведение термометрии, дезинфекция столов, соблюдение социальной дистанции, наличие обеззараживателей воздуха.

Пресс-служба Правительства Тверской области