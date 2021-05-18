В городе Кимры Тверской области пройдёт фестиваль казачьей культуры

22 мая в городе Кимры пройдёт IV областной открытый фестиваль казачьей культуры «Казачьему роду нет переводу». В мероприятии примут участие самодеятельные творческие коллективы, представители казачьих обществ из городов Твери, Бежецка, Конаково, Кимры, Торжокского и Кимрского районов, Удомельского городского округа, Москвы.

Участники и гости праздника смогут продемонстрировать свои умения в фланкировке и рубке шашкой, познакомиться с изделиями народных мастеров.

В рамках фестиваля будут работать интерактивные площадки и выставки-ярмарки, полевая кухня.

Торжественное открытие мероприятия состоится в 11.30 на площади у храма Вознесения Господня по адресу Вознесенский пер., 1. С 12:00 до 14:00 пройдёт гала-концерт участников фестиваля.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Жизнь - творчество, творчество - жизнь», посвященного 85-летию со дня основания Тверского областного Дома народного творчества.

Пресс-служба Правительства Тверской области