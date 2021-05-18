В Тверской области из бюджета региона поддержат реализацию трех школьных инициатив

В 2021 году в трех учреждениях образования Вышневолоцкого городского округа будут реализованы проекты по поддержке школьных инициатив. Решение принято на заседании Правительства Тверской области, которое 18 мая состоялось под руководством Губернатора Игоря Рудени.

О том, что в Тверской области будет введена финансовая поддержка инициатив молодого поколения, глава региона заявил на пресс-конференции по итогам 2020 года после обращения к нему с такой просьбой юнкора газеты «Вышневолоцкая правда» Марии Козляковой.

«Важно, что дети с раннего возраста хотят вносить изменения в общественную жизнь и могут реализовать свои идеи благодаря поддержке муниципального, областного бюджетов и родительских комитетов. Пример Вышнего Волочка даст возможность другим муниципалитетам реализовывать такие проекты», – прокомментировал по итогам заседания Правительства Игорь Руденя.

В гимназии №2 будет проведена модернизация столовой. Предполагается не только оформить помещения, но и ввести возможность безналичной оплаты для учеников. Всего в учреждении обучается более 550 детей, для которых будут созданы комфортные условия для организации правильного и рационального питания.

Поддержку получит и школа в поселке Горняк – там планируется установить модульный тренажер «Скалодром» для обучения основам туризма школьников, в том числе из семей, находящихся в непростых условиях.

Кроме того, средства будут выделены школе №19 для создания модельной библиотеки с пятью зонами – детского досуга, работы и отдыха, делового и комфортного общения, встречи и записи посетителей, молодежной зоны.

Всего на реализацию проектов по обустройству школьных пространств из областного бюджета будет выделено 738 тысяч рублей.

Вышневолоцкий городской округ в этом году стал пилотной территорией реализации проекта. Планируется, что на следующий год образовательные проекты будут реализованы уже в 20 муниципалитетах, а в 2023-ом и в последующие три года участниками «Школьного бюджета» станут все 42 муниципальных образования региона. Так, благодаря проекту могут быть реализованы идеи ребят по обустройству своей школы и пришкольной территории.

Пресс-служба Правительства Тверской области