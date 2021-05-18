В Тверской области к Международному дню музеев в доме Арефьевых создали новое выставочное пространство

В Тверской области к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая, в доме Арефьевых, где расположен Музей Тверского быта, создано новое экспозиционно-выставочное пространство. Ремонтные работы проведены за счёт средств областного бюджета.

Создателям экспозиции «Красота и польза. Декоративно-прикладное искусство Тверской земли» удалось синтезировать редчайшие вещественные памятники из собрания Тверского государственного объединённого музея и современные высокотехнологичные способы их представления посетителям.

«Сегодня в Тверской области реализуются яркие интересные проекты, внедряются новые технологии, создаются уникальные выставки и экспозиции, которые знакомят наших жителей и гостей с историей тверского края, вызывают гордость за нашу страну», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Экспозиция размещается в двухэтажном доме купцов Арефьевых, построенном в 1768 году. В самом большом зале музея под старинными сводами, украшенными барельефом двуглавого орла, воспроизведён интерьер парадного зала купеческого дома XVII века и визуализирована легенда о том, как купцы Арефьевы принимали у себя царя Петра I.

Погрузиться в старинную эпоху, увидеть лучшие образцы декоративно-прикладного искусства тверского региона посетителям помогают подлинные вещи XVIII – XIX веков. Роспись на старинной мебели и прялках, вышивка на полотенцах и народных костюмах, резьба на ковшах и туесах – всё это поразит красотой, уникальностью и напомнит посетителю о том, что Тверская губерния является родиной редких и даже уникальных ремёсел – торжокского золотного шитья, калязинского кружевоплетения, тверской иконописи.

В музее можно увидеть интерьер дома иконописца конца XIX – начала XX века: мастерскую и жилую часть помещения. Музейное пространство организовано таким образом, чтобы обеспечить посетителю погружение в эпоху и быт ремесленника того времени. Современные проекции воспроизводят все этапы работы мастера над иконой, предметный ряд даёт полное представление об условиях жизни и работы ремесленника. Реплики уникальных старинных предметов предназначены для близкого детального рассмотрения.

В одном из залов Музея тверского быта вниманию гостей представлена временная выставка «Сервизы и отдельные предметы» из собрания Тверского музея. Фарфоровые и фаянсовые изделия, произведённые на фабриках «Товарищества М. С. Кузнецова» в конце XIX - начале ХХ веков, поражают не только высоким художественным исполнением, но и своими уникальными историями поступления в музейную коллекцию.

Всего в 2020 году в государственных музеях региона было создано 190 новых выставок и экспозиций, их посетили почти 330 тысяч человек.

Среди наиболее ярких событий в музейной жизни региона в прошлом году – создание единственного в Тверской области открытого хранилища музейных коллекций художественного и бытового стекла XIX – XXI веков в Вышневолоцком краеведческом музее им. Г.Г. Монаховой, открытие для посетителей Дворцового сада Тверского императорского дворца, реэкспозиция «Прошлое Ржевского края. XVI – нач. XX вв.» Ржевского краеведческого музея.

В ближайшие годы планируется создание новых музеев, формирование единого музейного пространства Верхневолжья.

Музей Тверского быта расположен по адресу: Г. Тверь, ул. Горького, д. 19/4.

Пресс-служба Правительства Тверской области