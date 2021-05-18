В Тверской области подготовка к отопительному сезону 2021-2022 годов начнется в мае

Итоги прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 годов и подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к следующему отопительному сезону стали основными вопросами заседания Правительства Тверской области, которое 18 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что ежегодно увеличиваются объемы работ, проводимых на сетях в рамках подготовки к ОЗП.

«Ресурсоснабжающие организации более внимательно стали относиться к вопросам обновления теплосетей. В регионе строятся новые котельные, распределительные тепловые узлы. Причём эта работа ведется во всех муниципальных образованиях, не только в крупных городах», – подчеркнул Игорь Руденя.

При этом Губернатор обратил внимание на увеличение технологических нарушений на электросетях, зафиксированное минувшей зимой. Работа по подготовке системы электроснабжения области к осенне-зимнему периоду должна быть усилена, необходимо минимизировать аварийные ситуации, связные с отключением электричества в районах Тверской области, повысить отказоустойчивость системы электроснабжения – поставил задачи перед отраслью Игорь Руденя.

В 2020 году в Тверской области в нормативное состояние было приведено 112 котельных, более 53 км тепловых сетей, 37,6 км сетей водоснабжения и 1,7 км сетей водоотведения.

В 2021 году будет проведён капитальный ремонт 20 объектов в Твери, Кашинском, Нелидовском и Удомельском городских округах, Андреапольском, Оленинском и Селижаровском муниципальных округах, Старицком, Бельском, Бологовском, Калязинском, Конаковском, Кесовогорском, Максатихинском, Ржевском районах.

Новые котельные будут построены в городе Ржеве, посёлке Сандово, сельском поселении Застолбье Рамешковского района, в селах Пушкино и Медное Калининского района. Также предстоит модернизировать 3,3 км тепловых сетей.

По поручению главы региона капремонт и модернизация объектов начнутся уже в мае и должны завершиться к сентябрю.

Игорь Руденя обратил внимание, что все работы на коммунальных сетях должны быть синхронизированы с ремонтом дорог, благоустройством дворов и общественных территорий, а также с работами по газификации. А в домах, где проводится капитальный ремонт, за счёт средств Фонда капитального ремонта либо за счёт ресурсных организаций должны устанавливаться приборы учёты.

Также Губернатор отметил - необходимо обеспечить постоянный контроль проведения гидравлических испытаний и промывки сетей, качества ремонтных работ на теплоисточниках и сетях, формирование нормативных запасов топлива в установленные сроки.

Своевременная и качественная подготовка к отопительному сезону, а также его безаварийное прохождение – персональная ответственность глав муниципалитетов и руководства профильных подразделений Правительства Тверской области, подчеркнул Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области