Студенты из Тверской области вышли в финал всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

В Нижнем Новгороде проходит финал XXIX всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Проект реализуется Российским Союзом Молодежи в рамках платформы «Россия – страна возможностей». Всего участие в мероприятии принимают 3500 студентов из 75 регионов России, в том числе из Тверской области.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление молодежи шли на пользу региону, чтобы их инициативы могли реализовываться в Тверской области и на территории Российской Федерации», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Тверскую область представляют 42 студента из Тверского государственного университета, Тверского государственного технического университета, Тверского государственного медицинского университета и Тверской государственной сельскохозяйственной академии.

Участники делегации будут презентовать свои номера в 9 направлениях: «Региональная программа», «Инструментальное», «Вокал», «Танцевальное», «Театральное», «Мода», «Научный слэм», «Журналистика» и «Видео».

По словам руководителя делегации Тверской области Полины Квач, к выступлению участники готовились на протяжении двух недель и почти жили в репетиционном зале.

«Мы собрали студентов из четырёх вузов из совершенно разных коллективов, но это не помешало ребятам сплотиться и стать одной большой дружной командой. Каждый из них очень гордится быть частью делегации. Хочется увезти как можно больше наград и получить хорошие оценки. Мы сможем показать высокий уровень. Тверская область, вперед!», – поделилась Полина Квач.

В конкурсной программе фестиваля в этом году появилось новое направление «Стрит-арт», в рамках которого участникам предстоит в течение трех конкурсных дней воплотить в жизнь самые яркие и интересные граффити на стенах Нижнего Новгорода.

«Фестиваль «Российская студенческая весна» – это только вершина всероссийского творческого движения, в которое вовлечены практически все вузы страны. Участники Студвесны в большинстве своем учатся не на творческих специальностях – это математики, химики, историки, архитекторы или инженеры. Увлечение креативными практиками не только помогает им раскрыть творческий потенциал, но и обогащает их как специалистов, давая возможность взглянуть на свои профессиональные вопросы более объемно или под новым углом», – отмечает заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Экспертами фестиваля в этом году выступают более 60 ведущих деятелей культуры и искусства России. Среди них хореограф, лауреат высшей театральной премии России «Золотая маска» Владимир Варнава, педагог и саунд-продюсер всех проектов «Фабрика Звезд» на 1-м канале и «Новая Фабрика Звезд» на канале МУЗ-ТВ Владимир Коробка, российский актёр, кинорежиссёр, хореограф Егор Дружинин и многие другие.

Трансляции и ежедневные видеоролики фестиваля будут размещены в официальных сообществах Российской студенческой весны и Российского Союза Молодежи по ссылкам: https://vk.com/studvesnarsm и https://vk.com/rsmofficial.

Фестиваль проходит в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Пресс-служба Правительства Тверской области