Тверская область вошла в ТОП-5 рейтинга инвестиционной активности по ЦФО за апрель

Тверская область по итогам апреля заняла 5-е место в рейтинге инвестиционной активности среди регионов ЦФО. Об этом сообщается на сайте делового журнала «Инвест-Форсайт».

В апреле в Правительстве Тверской области рассмотрены системные меры поддержки муниципальных образований региона с недостаточно высокими темпами социально-экономического развития.

«У наших муниципалитетов разный потенциал по развитию сельского хозяйства и промышленности, уровню инфраструктурной обеспеченности и транспортной доступности, по кадровому потенциалу. И это дает разные возможности по привлечению инвестиций. Задача Правительства Тверской области – оказать содействие в формировании дополнительных возможностей для развития тех территорий, где нужно привлечь инвестиции, создать новые рабочие места. Мы должны обеспечить качество жизни граждан вне зависимости от муниципалитетов, где они проживают», – подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

По данным регионального Минэкономразвития, прежде всего поддержка необходима Краснохолмскому и Лесному муниципальным округам, Жарковскому, Молоковскому, Сонковскому и Спировскому районам. Для этих муниципалитетов разработают индивидуальные программы развития на пятилетний период, которые будут содержать поддержку для действующих предприятий, стимулирование открытия новых производств, пространственное развитие территорий, привлечение инвесторов.

Также в Тверской области в апреле принято решение о предоставлении региональной поддержки компаниям Верхневолжья, заключившим специальный инвестиционный контракт. В частности, проекты реализуемые в рамках СПИК, автоматически включаются в перечень приоритетных инвестиционных проектов, что дает возможность инвесторам воспользоваться налоговым вычетом по налогу на прибыль, субсидиями по налогу на имущество и на прибыль, а также гарантийной поддержкой Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства региона. Помимо этого, компании смогут претендовать на нефинансовые меры поддержки: содействие в организации выставок, размещение в СМИ и интернете информационно-справочных материалов и прочее.

На заседании Правительства Тверской области рассмотрены основные параметры соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), заключенного с компанией «Румелко-Агро».

«Мы зафиксировали двусторонние обязательства, по которым на территории региона будет создана большая молочно-товарная ферма более чем на 10 тысяч голов дойного стада, а также молокоперерабатывающий завод. Общий объем инвестиций проекта – более 15 миллиардов рублей, будет создано более 500 рабочих мест. Ввести проект в эксплуатацию предполагается до 2023 года», – отметил губернатор Игорь Руденя.

В апреле Игорь Руденя провел совещание о развитии деревообрабатывающей промышленности в Тверской области. В обсуждении приняли участие руководители предприятий ЛПК региона. На совещании озвучены новые региональные меры по стимулированию развития лесопромышленного комплекса. Это предоставление производствам льготных займов на обновление основных фондов – до 50 млн рублей под 1,5% годовых и сроком до 5 лет, а также субсидии компаниям ЛПК на возмещение части процентов по кредитам при реализации инвестпроектов.

Еще одна инвестновость апреля – губернатор Игорь Руденя подписал закон, который устанавливает гарантии при осуществлении инвестиционной деятельности в Верхневолжье. Стабильные условия для бизнеса повысят инвестиционную привлекательность региона, станут дополнительным стимулом для инвесторов вкладывать средства в реализацию проектов на территории Тверской области.