Более 50 экскурсоводов Тверской области прошли обучение перед высоким туристическим сезоном

Более 50 экскурсоводов и гидов-переводчиков Тверской области получили удостоверения о повышении квалификации по итогам обучения, которое было организовано перед началом высокого туристического сезона 2021 года.

«Развитие сферы гостеприимства невозможно без квалифицированных кадров, заинтересованных в повышении своего мастерства, улучшении качества обслуживания гостей региона, готовых перенимать европейский опыт», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В преддверии «горячего» сезона специалисты индустрии гостеприимства ежегодно повышают квалификацию и сдают экзамены, чтобы их экскурсии получали высшую оценку от гостей Верхневолжья.

Министерством туризма Тверской области был организован курс для действующих экскурсоводов. Программа обучения разработана ведущими экспертами в сфере туризма и стала одной из самых насыщенных за прошедшее время. В том числе в нее вошли изменения законодательства и темы, которые ранее не преподавались в рамках обучения.

Для экскурсоводов провели занятия, посвященные истории тверского края. Это темы оккупации Ржева, наследия Львова и Пушкина. Также представителям отрасли рассказали о маршруте «Земля воинской славы», усадебных комплексах Тверской губернии, знаменитых путешественниках на «Государевой дороге», об известных деятелях, чья судьба связана с тверской землей – Петре I, Сергее Лемешеве, Александре Невском. Все эти знания специалисты смогут использовать в работе.

Также для представителей туриндустрии был подготовлен перечень промышленных предприятий Тверской области, готовых принимать туристов.

Одной из главных новелл в федеральном законодательстве стало введение обязательной аттестации с 1 июля 2022 года. В Тверской области с 2018 года проводится добровольная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков, осуществляющих свою деятельность на территории региона. В настоящее время статус аттестованных имеют 178 специалистов.

Пресс-служба Правительства Тверской области