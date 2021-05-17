Около 250 волонтеров помогают жителям Тверской области в голосовании за благоустройство территорий

Около 250 волонтеров Тверской области оказывают помощь жителям Верхневолжья в голосовании за проекты благоустройства своих территорий. Сейчас на платформе Минстроя России za.gorodsreda.ru идет рейтинговое голосование за проекты, которые будут реализованы в 2022 году. Оно началось 26 апреля и продлится до 30 мая, его участниками сталиуже 37 328 жителей Тверской области.

«Создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Обращаюсь к жителям Тверской области – не быть равнодушными и проголосовать. Очень важно, чтобы голосование прошло активно, и во всех муниципалитетах были выбраны достойные проекты».

Волонтеры информируют горожан о проектах, которые вынесены на голосование, о возможностях участия в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно зарегистрироваться на платформе и отдать свой голос за выбранный проект.

Волонтеры работают в МФЦ, торговых центрах, учреждениях культуры, общественных местах – это порядка 60 точек в Твери, Ржеве, Осташкове и других городах-участниках, представивших проекты для благоустройства. Добровольцы обеспечены мобильными устройствами для голосования.

Всего от Тверской области заявлено 47 проектов от 11 городов.

Сейчас лидером по числу проголосовавших является Тверь – здесь свой выбор сделали более 16 тысяч жителей. В тройку лидеров по активности также вошли город Торжок и Вышневолоцкий городской округ.

Данные по голосованию благодаря активной позиции жителей Тверской области могут измениться в любой момент. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Отдать свой голос за проект благоустройства могут граждане России от 14 лет. Выбрать понравившийся дизайн-проект можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru или же в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Вопросы по голосованию можно задать, позвонив на бесплатную круглосуточную горячую линию Минстроя России 8 (800) 600-20-13.

С 2017 по 2020 год в Тверской области по программе формирования комфортной городской среды было благоустроено 248 общественных территорий, 267 дворов и 16 городских парков. За прошлый год работы выполнены на 113 объектах. В 2021 году в Верхневолжье по национальному проекту «Жилье и городская среда» обустроят 96 общественных территорий и дворов.

Пресс-служба Правительства Тверской области