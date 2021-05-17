На заседании Правительства Тверской области рассмотрят подготовку региона к отопительному сезону 2021-2022 годов

Итоги завершившегося отопительного периода и задачи по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов рассмотрят 18 мая на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Мы проделали большую системную работу по повышению надёжности теплоэнергетического комплекса втверском регионе, которая позволила обеспечить прохождение осенне-зимних периодов последних лет без крупных аварий и сократить число технологических нарушений на тепло- и электросетях», – считает Игорь Руденя.

Всего к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов в Твери и области было подготовлено 800 котельных, свыше 1900 теплосетей, более 3400 единиц оборудования котельных, а также свыше 6000км водопроводных сетей и более 2500 км инфраструктуры водоотведения.

Впрошлом году в 17 муниципалитетах региона прошла модернизация и капитальный ремонт 27 на объектах теплоэнергетики, в том числе 7 котельных. Общий объем средств, выделенных на эти цели муниципальным образованиям, составил 435 млн рублей.

В Тверской области в план подготовки к отопительному сезону включено было более 11500 многоквартирных домов.

Два предыдущих отопительных сезона прошли в Тверской области без существенных аварий на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Пресс-служба Правительства Тверской области