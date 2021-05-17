Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» в связи с увеличением поддержки льносеющих предприятий

Игорь Руденя включен в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с принятым решением увеличить государственную поддержку льносеющих предприятий тверского региона. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, решение о росте господдержки льносеющих производств на приобретение машиностроительной продукции для производства и первичной переработки льна-долгунцабыло принято 14 мая на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

«Лён – традиционная сельскохозяйственная культура для Верхневолжья. Очень важно развивать в Тверской области эту отрасль. Главная задача – обеспечить производство востребованной продукции на наших землях», – считает глава региона.

При приобретении сельскохозяйственной машиностроительной продукции общего назначения льносеющим хозяйствам компенсируют не 10% затрат, как раньше, а 30%. При приобретении специализированной льняной уборочной техники можно будет вернуть 70% израсходованных на эти цели средств (раньше было 50%).

Общая сумма средств, которые будут направлены на поддержку приобретения льносеющими хозяйствами техники для производства и первичной переработки льна-долгунца, составит почти 40 млн рублей.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.