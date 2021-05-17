Родители школьников Тверской области по вопросам летнего отдыха детей могут обращаться на телефон «горячей линии»

В России открыт Ресурсный центр в сфере организации отдыха и оздоровления детей.Он аккумулирует актуальную информацию в сфере организации детского отдыха по всем регионам. Задать интересующие вопросы могут и жители Тверской области.

Специалисты центра готовы предоставитьинформацию по всем вопросам, связанным с летней оздоровительной кампанией: особенности перевозки детей, оформление путёвок во всероссийские детские центры и другие.

На базе центра работает телефон «горячей линии»: 8-800-444-35-38. Свой вопрос можно также направить по адресу электронной почты: leto2021@turcentrrf.ru.

В Тверской области летом 2021 года будут работать загородные оздоровительные учреждения, лагеря с дневным пребыванием, базы труда и отдыха и палаточные лагеря – всего более 600 организаций. Отдохнуть в лагерях и укрепить здоровье в санаториях смогут более 52 тысяч детей.

«В текущем году особое внимание необходимо уделить соблюдению санитарно-эпидемиологических требований во всех лагерях, действующих в регионе, постоянному мониторингу состояния здоровья детей и персонала. Поручаю Министерству образования Тверской области, главам муниципальных образований вести постоянный мониторинг работы детских лагерей в течение всего летнего периода», – поставил задачу Губернатор Игорь Руденя 14 мая на заседании Правительства Тверской области, где обсуждалась готовность региона к организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2021 году.

Особое внимание будет уделено детям из семей в непростой жизненной ситуации. Более 11 тысяч таких ребят смогут отдохнуть этим летом при поддержке области. Кроме того, в санаториях различного профиля в 2021 году планируется оздоровить 3180 ребят.

К работе в летних лагерях в этом году привлекут свыше 4 000 педагогов, в качестве вожатых – студентов Тверского государственного университета и педагогических колледжей. С 26 по 28 мая 2021 года на базе Тверского дворца творчества детей и молодежи будет работать инструктивный лагерь для вожатых. Обязательные условия для работников пищеблоков – прохождение гигиенического обучения и аттестация.

Для детей уже подготовлены насыщенные программы. Запланированы мероприятия ко Дню России, Дню памяти МакарияКалязинского, акция «Свеча памяти», профильные смены, культурные, спортивные и другие события. Кроме того, летом запланирована работа мобильных «Кванториумов» в муниципалитетах.

Пресс-служба Правительства Тверской области