Традиционные Калязинские Макарьевские чтения соберут в Тверской области ученых из разных регионов России

20-21 мая 2021 года в Калязине и Кашине Тверской области состоятся V Калязинские Макарьевские чтения «Макарий Калязинский – святой заступник земли Русской». Чтения проводятся с 2012 года, за это время они получили всероссийский статус.

2021 год проходит в Верхневолжье под знаком празднования 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского.

«Святой Макарий Калязинский обратил к вере и дал помощь многим поколениям жителей Верхневолжья, примером своей жизни внес неоценимый вклад в укрепление Православия на тверской земле, – считает Губернатор Игорь Руденя. – На протяжении столетий люди молитвенно обращаются к нему за поддержкой и жизненными наставлениями».

Нынешние чтения посвящены предстоящему событию, а также 800-летию святого благоверного князя Александра Невского, 450-летию со дня рождения Преподобного Дионисия Радонежского и 600-летию Кашинского Николаевского Клобукова монастыря. Эти памятные даты станут главными темами выступлений на чтениях.

В ходе двухдневных пленарных заседаний, которые смогут посетить все желающие, свои доклады представят ученые, историки, археологи, педагоги, сотрудники музеев, краеведы из Москвы, Твери, Сергиева Посада, Александрова, Углича, Дмитрова, Калуги, Старицы, Ржева, Вышнего Волочка, Торопца, Кашина, Калязина, Мышкинского и Борисоглебского районов Ярославской области.

Открытие чтений и старт пленарной части состоятся 20 мая в 10:00 в библиотеке Калязинского колледжа им. Н.М. Полежаева. 21 мая в 11:00 в Кашинском городском Доме культуры начнется пленарное заседание второго дня.

Участники из других регионов также смогут побывать с экскурсиями на Монастырском острове, в Клобуковом монастыре, погосте Кожино – на родине преподобного Макария.

Отличием V Макарьевских Чтений станет их расширенный формат. Так, секция «Макарий Калязинский Чудотворец – история и традиции прославления и почитания» станет частью XXIX Международных образовательных чтений 19 мая в Москве, посвященных 800-летию Александра Невского.

Участие в этом мероприятии примут ученые Института Российской истории РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева, Российской государственной библиотеки. От Верхневолжья – краевед и историк Галина Гадалова, которая представит книги «Преподобный Макарий Калязинский. История почитания» и «Житие Макария Калязинского» в иллюстрациях Людмилы Юга.

В Тверской области основные торжества в честь 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского пройдут в Калязине 8 июня. Им будет предшествовать возрождение традиции вековой давности – Крестный ход из Кашина в Калязин 6 июня. Паломники пройдут «Макарьевой тропой» и повторят путь, который, согласно преданиям, в древние времена преодолевал сам тверской святой.

К знаменательной дате будут приурочены и другие мероприятия. В Калязине в эти дни организуют выставку-ярмарку продукции народных промыслов Тверской области. Там же 8 июня состоится большой праздничный концерт.

Преподобный Макарий Калязинский с юных лет стремился к монашеству. Постригся в иноки в Николаевском Клобуковском монастыре. Позже оставил городскую обитель и вместе с семью иноками основал уединенную пустынь под Кашином между двумя озерами вблизи Волги. Там был воздвигнут храм во Имя Пресвятой Троицы, игуменом стал Макарий Калязинский. Преставился преподобный 30 марта (17 марта по старому стилю)1483 года.

Как отмечают историки, Макария Калязинского можно поставить в один ряд с Михаилом Тверским, Анной Кашинской и другими святыми. В своё время он прославился и как целитель, и как пророк, как подвижник.

Обретение мощей преподобного Макария Калязинского произошло 8 июня (26 мая по старому стилю) 1521 года. На Московском Соборе 1547 года Макарий Калязинский причислен к лику святых.

Пресс-служба Правительства Тверской области