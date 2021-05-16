Коллективы Тверского Дворца культуры «Пролетарка» завоевали сразу несколько наград международных и всероссийских конкурсов

Коллективы Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» завоевали сразу нескольких наград престижных творческих конкурсов. Таланты представителей Верхневолжья оценили педагоги ведущих вузов страны в сфере культуры и искусства, лауреаты Международных конкурсов.

В число призёров международного конкурса хореографического искусства «Качели» в номинации «Современный танец» и «Танцевальное предложение» вошёл коллектив учреждения - народный ансамбль современного эстрадного танца «Диамант». Также коллектив был отмечен на

международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Голоса Победы. Ленинград».

Кроме того, третье место Всероссийского чемпионата по хип-хопу «Star't Dance Fest» заняли клуб танцевального искусства «Ди – студия» и группа «Ди-стайл».

Одними из лучших в номинациях «Современный танец» и «Эстрадный танец» тверские коллективы признаны и по результатам очного тура Всероссийской Олимпиады искусств Северо-Западного федерального округа.

Пресс-служба Правительства Тверской области