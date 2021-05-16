Тверь встретит лето велопарадом

23 мая в Твери состоитсявелопарад «Навстречу лету». Принять в нем участие смогут все желающие. Событие станет частьюпрограммы фестиваля благотворительности и волонтерства «Площадь Добра», который проводится активистами акции «МыВместе» и Фондом Твери при поддержке Фонда президентских грантов 22 и 23 мая.

«Волонтёрское движение – это одна из наиболее эффективных форм общественной инициативы, реализации полезных дел, воспитания неравнодушного и ответственного подрастающего поколения», – считает Губернатор Игорь Руденя.

23 мая с 10:00 до 11:00 пройдет регистрация участников велопробега в сквере Вагоностроителей на площади Конституции. После построениявелоколонна начнет движение по Санкт-Петербургскому шоссе, далее – по набережной А.Никитина, Новому мосту, улице Советская до Городского сада. После встречи участников велопарадав Горсаду запланирована спортивно-развлекательная программа.

23 мая в Городском саду также продолжатся мероприятия фестиваля «Площадь Добра». В этом году его участников ждут благотворительные акции по сбору помощи для жителей, чьё имущество пострадало в результате бытовых пожаров, квести мастер-классы для детей и родителей. Будут работать фуд-корт, площадки от некоммерческих организаций города и выставка социальных проектов.

На Площади Добра свою деятельность представят руководитель регионального штаба «МыВместе» Юлия Саранова, представители Тверского отделения Красного Креста, благотворительного фонда «Константа», федерации спортивного туризма Тверской области, участники волонтерской роты, инициативной группы по защите животных и других организаций.

Также организаторы подготовили для всех гостей лотереи, тематические фотозоны и выставки.

Подробная информация размещена по ссылке https://vk.com/dobro_takprosto.

Пресс-служба Правительства Тверской области