Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 16 мая 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 38 647 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 17 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделал 120 183 человека, за последние сутки – 392 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 705 335, в том числе за последние сутки их проведено 632.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 41 032 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 423 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

962 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 13 308

Конаковский район 2962

Ржев 2253

Вышневолоцкий городской округ 2188

Калининский район 1704

Торжок 1626

Кимры 1619

Бологовский район 1043

Нелидовский городской округ 898

Бежецкий район 870

Лихославльский район 845

Старицкий район 839

Осташковский городской округ 834

Кашинский городской округ 817

Калязинский район 780

Торопецкий район 745

Максатихинский район 629

Весьегонский муниципальный округ 624

Западнодвинский муниципальный округ 570

Андреапольский муниципальный округ 528

Торжокский район 494

Кувшиновский район 431

Оленинский муниципальный округ 409

Зубцовский район 390

Рамешковский район 381

Спировский район 357

Ржевский район 326

Сонковский район 295

ЗАТО Озёрный 295

Селижаровский муниципальный округ 273

Кимрский район 267

Фировский район 222

Краснохолмский муниципальный округ 219

Бельский район 201

Лесной муниципальный округ 158

Кесовогорский район 151

Пеновский муниципальный округ 132

Молоковский район 123

Жарковский район 114

Сандовский муниципальный округ 82

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области