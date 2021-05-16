В Верхневолжье прививку от коронавируса сделали более 120 тысяч жителей региона

В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 120 183 человека – это 84,2% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 15 мая, вакцинировались 392 человека. В федеральный регистр внесена информация о 113 336 вакцинированных гражданах.

Задача по массовой вакцинации жителей страны поставлена Президентом России Владимиром Путиным.

В Верхневолжье по поручению Губернатора Игоря Рудени расширены возможности вакцинации против коронавирусной инфекции. К летнему периоду открыты дополнительные точки вакцинации. Сделать прививку можно не только в лечебных учреждениях, но и в крупных торговых центрах Твери – Торговом парке №1 и ТЦ «Рубин».

Запись на прививку организована и в МФЦ. Сотрудники филиалов помогут записаться на вакцинацию, а после ее прохождения – распечатать сертификат профилактической прививки от COVID-19, который можно оформить на портале Госуслуг.

Сейчас запись на прививку ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Также работают выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают медиков.

Пресс-служба Правительства Тверской области