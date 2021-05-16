Более 15 500 пассажиров воспользовались междугородними маршрутами с момента запуска

С 31 марта по 13 мая междугородние автобусы «Транспорта Верхневолжья» перевезли более 15 500 человек. Из них около 4 500 пассажиров воспользовались новыми маршрутами в праздничные дни с 1 по 10 мая.

Днями пиковой нагрузки стали 30 апреля и 1 мая, когда по междугородним маршрутам было перевезено более 700 и около 900 пассажиров соответственно.

За полтора месяца самым популярным направлением стал маршрут №534 «Ржев – Тверь», который перевез 6576 пассажиров. На втором месте маршрут №555 «Тверь – Ржевский мемориал», благодаря которому увидеть новый мемориал смогли 2379 человек. В тройке самых популярных направлений также маршрут №513Т «Тверь – Зубцов» – он перевез 2041 пассажиров за полтора месяца.

«Транспорт Верхневолжья» запустил новые междугородние маршруты 30 марта. Автобусы ходят из Твери до Ржева, Зубцова, Оленино, Осташкова, Погорелова Городища и в город Кимры (рейсы через Максимцево и через Горицы).

Всего на линии вышли 12 автобусов большого класса вместимостью 53 места и 3 автобуса среднего класса вместимостью 37 мест. Все автобусы отходят от автовокзала города Твери с 5:30 до 22:05. В зависимости от маршрута время в пути составляет от 2 часов 20 минут до 4 часов 30 минут.

Стоимость проезда составляет от 312 до 557 рублей в зависимости от выбранного направления. Оплатить проезд по междугородним маршрутам можно наличными и банковской картой МИР, Visa или MasterCard.

На новых маршрутах работают 30 водителей, которые прошли обучение и стажировку, и заранее выходили на линии, чтобы ознакомиться с маршрутами.

Новая транспортная модель, инициированная Губернатором Тверской области Игорем Руденей, начала действовать в Твери и Калининском районе с 3 февраля 2020 года. Регион в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина одним из первых в стране приступил к комплексной модернизации пассажирского транспорта.

«Сегодня можно сказать, что проект состоялся, он успешен, получил признание на всероссийском уровне и мы стали регионом, у которого другие перенимают опыт для развития своих транспортных моделей. Нам было важно сформировать коллектив из жителей Тверской области. Это один из показателей развития региональной экономики – возможность работать в хорошем коллективе в достойных условиях», – считает Игорь Руденя.

Информация о расписании, маршрутах движения междугородних автобусов доступна в приложении «Волга» во вкладке «Билеты по региону». Жители Твери могут задать любые вопросы по работе новой модели перевозок по единому бесплатному номеру 8-800-350-00-99.

Пресс-служба Правительства Тверской области