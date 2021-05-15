В «Ночь музеев» жителей и гостей Тверской области ждут экскурсии, квесты, мастер-классы и многое другое

15 мая в Тверской области проходит всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь музеев». Музеи Верхневолжья и Тверской императорский дворец приглашают посетителей на специальные программы: выставки и концерты, квесты и творческие занятия.

Традиция «музейных ночей» зародилась в 1970-е годы. В 1997 году прошла первая официальная акция, направленная на привлечение широкого круга посетителей в музеи. Главная цель – возможность заинтересовать участников акции яркими, неординарными программами, посвященными культурному и историческому наследию. Открытость для зрителей – основной девиз «музейных ночей» всего мира.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие события, как «Ночь музеев», способствуют продвижению и популяризации культурных учреждений региона, искусства страны и Верхневолжья.

В Тверском императорском дворце «Ночь музеев» начнется в 19:15 с «Бальных историй». Жители и гости города станут участниками музыкальных программ, авторских экскурсий, лекций и музейных игр для детей и взрослых. Особо интересны для гостей дворца будут экскурсия «Памятники тверской иконописи» и мастер-класс «На струнах вдохновения», который проведут студенты и преподаватели РАМ им. Гнесиных. Подробнее о мероприятиях можно узнать – официальном сайте тверского императорского дворца gallery.tverreg.ru.

В Доме купцов Арефьевых, где сейчас располагается музей Тверского быта, пройдет экскурсия по новой экспозиции «Красота и польза. Декоративно-прикладное искусство Тверской земли». Кроме того, 15 мая состоятся мастер-классы по набойке, лепке из глины и кожевенному делу.

В Старицком и Бельском краеведческих музеях программы будут посвящены событиям Великой Отечественной войны. В селе Верхняя Троица, в Доме-музее М.И. Калинина, «Ночь музеев» пройдет в фольклорном стиле: здесь гостей ждет рассказ об истории русского платка, выставка шалей и платков с начала 20 века по наши дни.

Для детей в рамках акции «Ночь музеев» будет открыта выставка, приуроченная к 60-летию первого полёта человека в космос «Поехали!». Ознакомиться с ней, а также и принять участие в мастер-классах по созданию космического аквагрима ребята смогут в Детском музейном центре, по адресу: Тверь, ул. Советская, д. 5, корп.2.

В Ворошиловском краеведческом музее в Пено посетители познакомятся с коллекцией аудиозаписей на различных носителях, начиная с граммофонных и патефонных пластинок.

В Торопце в 18:00 состоится экскурсия «По музейным залам». В местном краеведческом музее расскажут об известных земляках, познакомят с выставкой об истории обуви, отправят в виртуальное путешествие по самым необычным музеям мира.

В залах Кашинского краеведческого музея гости смогут погрузиться в мир дворянской усадьбы, в Музее А.С. Пушкина в Торжке представят театрализованную экскурсию «По государевой дороге», а в Берново пройдет светский раут в салоне усадьбы Вульфов.

Также свои двери распахнут литературно-музейный центр «Дом поэтов» в селе Градницы под Бежецком, Вышневолоцкий краеведческий музей им. Г.Г. Монаховой. 22 мая проведет мероприятия «Ночи музеев» Карельский национальный краеведческий музей.

Подробнее о событиях акции можно узнать на официальном сайте Тверского государственного объединенного музея www.tvermuzeum.ru

Тверской городской музейно-выставочный центр для посетителей акции «Ночь музеев» подготовил выставку памяти Е.И. Зверькова, мастер-классы в технике акварели, концерты камерных ансамблей «Классика», «SONORUM TRIO», экскурсии по историческому центру Твери и другие события. Дополнительная информация – на mvc-tver.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области