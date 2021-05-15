Порядка 2,3 тысячи сеянцев елей высадили в Тверской области участники очередного этапа акции в рамках Регионального дня посадки леса

Порядка 2,3 тысячи сеянцев елей высадили 15 мая в Калининском районе Тверской области участники Регионального дня посадки леса, который проходит в рамках Всероссийского дня посадки леса и является одним из этапов акции, направленной на лесовосстановление и сохранение природы Верхневолжья. Мероприятие объединило около 150 участников. Ими стали тверские школьники, сотрудники управления МЧС России по Тверской области, волонтеры регионального штаба «МыВместе», а также сотрудники сферы лесного хозяйства. Всего в рамках акции в Верхневолжье будет посажено более 3 тысяч саженцев деревьев.

«Тверская область является лидером в Центральном федеральном округе по площади лесов, они занимают более половины территории Верхневолжья. Мы стараемся рационально относиться к нашему природному богатству, уделяем особое внимание восстановлению лесного фонда», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

Высадка елей проводилась добровольцами с помощью современного оборудования, благодаря которому сеянцы лучше приживаются и быстрее растут – были использованы посадочные трубы и специальная ножная установка, которая позволяет сажать деревья без соприкосновения с землей.

«Посадка деревьев – это очень увлекательный процесс. Сейчас это маленькие сеянцы, но через какое-то время они превратятся в лес. Мой брат работает пожарным спасателем, поэтому я знаю не понаслышке как у нас могут гореть леса. Их восполнение – это важная задача, которой ежегодно занимаются лесные хозяйства региона, и помощь волонтеров, неравнодушных людей – большое подспорье», – отметила руководитель регионального штаба «МыВместе» Юлия Саранова.

Акция «Всероссийский день посадки леса» ежегодно проходит во всех субъектах Российской Федерации по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. Ее цель – привлечь внимание общества к вопросам сохранения, воспроизводства и приумножения лесных ресурсов, увеличения площадей зеленых зон. В Тверской области акция по посадке леса продлится до 25 мая.

Пресс-служба Правительства Тверской области