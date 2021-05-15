Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 мая 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 76 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 38 630 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 38 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделал 119 791 человек, за последние сутки – 983 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 704 703, в том числе за последние сутки их проведено 1 192.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 40 958 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 368 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

960 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 13 284

Конаковский район 2958

Ржев 2247

Вышневолоцкий городской округ 2184

Калининский район 1699

Торжок 1624

Кимры 1617

Бологовский район 1036

Нелидовский городской округ 897

Бежецкий район 870

Лихославльский район 844

Старицкий район 838

Осташковский городской округ 834

Кашинский городской округ 814

Калязинский район 774

Торопецкий район 745

Максатихинский район 629

Весьегонский муниципальный округ 624

Западнодвинский муниципальный округ 570

Андреапольский муниципальный округ 527

Торжокский район 494

Кувшиновский район 431

Оленинский муниципальный округ 407

Зубцовский район 390

Рамешковский район 381

Спировский район 357

Ржевский район 326

Сонковский район 295

ЗАТО Озёрный 292

Селижаровский муниципальный округ 273

Кимрский район 267

Фировский район 222

Краснохолмский муниципальный округ 218

Бельский район 201

Лесной муниципальный округ 158

Кесовогорский район 151

Пеновский муниципальный округ 132

Молоковский район 123

Жарковский район 113

Сандовский муниципальный округ 82

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области