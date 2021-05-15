Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 мая 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 76 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 38 630 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 38 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделал 119 791 человек, за последние сутки – 983 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 704 703, в том числе за последние сутки их проведено 1 192.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 40 958 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 368 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
960 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 13 284
Конаковский район 2958
Ржев 2247
Вышневолоцкий городской округ 2184
Калининский район 1699
Торжок 1624
Кимры 1617
Бологовский район 1036
Нелидовский городской округ 897
Бежецкий район 870
Лихославльский район 844
Старицкий район 838
Осташковский городской округ 834
Кашинский городской округ 814
Калязинский район 774
Торопецкий район 745
Максатихинский район 629
Весьегонский муниципальный округ 624
Западнодвинский муниципальный округ 570
Андреапольский муниципальный округ 527
Торжокский район 494
Кувшиновский район 431
Оленинский муниципальный округ 407
Зубцовский район 390
Рамешковский район 381
Спировский район 357
Ржевский район 326
Сонковский район 295
ЗАТО Озёрный 292
Селижаровский муниципальный округ 273
Кимрский район 267
Фировский район 222
Краснохолмский муниципальный округ 218
Бельский район 201
Лесной муниципальный округ 158
Кесовогорский район 151
Пеновский муниципальный округ 132
Молоковский район 123
Жарковский район 113
Сандовский муниципальный округ 82
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области