Жителей и гостей Твери приглашают на концерт ансамбля народного танца «Тверичане»

15 мая в 14.00 в концертном зале Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» состоится отчетный концерт ансамбля народного танца «Тверичане» им. Е.И. Комарова.

Евгений Иванович Комаров – уроженец Тверской области, заслуженный работник культуры РФ, режиссер – постановщик, хореограф, педагог. В 1964 году профессиональный танцовщик ансамбля песни и пляски Калининской филармонии решил посвятить свою судьбу самодеятельному ансамблю «Тверичане». За годы работы руководителем ансамбля Евгением Комаровым было поставлено более 100 хореографических сцен, миниатюр, плясок, картин из жизни русского народа.

Среди его постановок - «Тверская слобода», «Тверская фабричная кадриль», «Тверские ложкари», «На солдатском привале», «Время», «Военная плясовая», «У стен Рейхстага» и многие другие. Каждый номер - мини – спектакль, где все танцоры проживают свою маленькую жизнь.

Вот уже на протяжении 13 лет коллективом руководит Наталья Загороднюк, которая продолжает дело своего учителя.

Танцевальный коллектив «Тверичане» - это не только творческая семья, но и прочный сплав опыта и таланта: обладатели гран – при Международного конкурса «Во имя жизни на земле», дипломанты VII фестиваля традиционного народного творчества молодых самодеятельных коллективов ЦФО, лауреаты I степени фестиваля «Балтийское созвездие», трижды лауреаты I степени Московского Международного конкурса русского народного танца им. Т.А.Устиновой.

Пресс-служба Правительства Тверской области