Тверская область проводит фольклорный фестиваль «Весна красна»

15 мая в столице Верхневолжья проходит IV открытый областной праздник детских фольклорных коллективов «Весна красна». Одно из ключевых событий фестиваля – праздничный концерт «День святых чудес» с участием юных артистов из Твери, Кесовогорского и Кувшиновского районов, Осташковского и Кашинского городских округов. Праздник проводится по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные события способствуют сохранению, развитию и популяризации традиционной народной культуры Верхневолжья.

Фестиваль стартует в 12:00 с мастер-классов, пасхальных игр и забав под слоганом «Пасха пришла – счастье принесла». Один из мастер-классов по традиционным музыкальным инструментам России проведёт Борис Ефремов – преподаватель, руководитель ансамбля традиционной инструментальной музыки Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского.

Гостей праздника ждут в Тверском областном Доме народного творчества, по адресу: г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д.3.

Пресс-служба Правительства Тверской области