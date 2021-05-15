Игорь Руденя поставил перед новым заместителем Председателя Правительства задачи по развитию здравоохранения региона

14 мая Губернатор Игорь Руденя провел совещание по развитию здравоохранения Тверской области. Глава региона поставил задачи перед новым заместителем Председателя регионального Правительства Дмитрием Березиным, курирующим отрасль, и Минздравом региона.

«Наши приоритеты – реализация мероприятий национального проекта «Здравоохранение», решение отраслевых задач, обозначенных Президентом Владимиром Путиным, развитие первичного звена. В Тверской области заявлен ряд проектов, в том числе по строительству новых поликлиник», – сказал Игорь Руденя.

Среди главных направлений Губернатор назвал продолжение ремонта и кадровое обеспечение учреждений здравоохранения, развитие центральных районных больниц и государственной аптечной сети.

Отдельное внимание было уделено улучшению работы службы скорой медицинской помощи. Для ее централизации в регионе создан единый диспетчерский центр, где обрабатываются вызовы с территорий, в режиме реального времени осуществляется мониторинг движения машин в агломерациях. Поэтапно обновляется парк автомобилей скорой медицинской помощи. 23 марта 2021 года Губернатор Игорь Руденя передал 14 новых машин главврачам больниц Верхневолжья. Регион планирует и далее обновлять автопарк службы скорой помощи в районах. В общей сложности в ближайшие пять лет предусмотрена поставка 93 новых машин.

Пресс-служба Правительства Тверской области