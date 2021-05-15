Концерн «Шелл», развивающий производство в Тверской области, вступил в Российский союз промышленников и предпринимателей

Концерн «Шелл», который развивает свое производство в Торжке Тверской области, вступил в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Общероссийская организация объединяет крупнейшие компании страны и представляет интересы деловых кругов в России и на международном уровне.

Вопросы дальнейшего развития завода «Шелл» в Торжке рассмотрены 14 мая на собрании членов Тверского отделения РСПП. Кроме того, обсуждались перспективы подписания Соглашения с машиностроительным кластером республики Татарстан в рамках выставки «Интерполитех: SpecTransExpo 2021», а также участие предприятий Тверской области в международной выставке «Металлообработка-2021». Для предприятий, входящих в состав оборонно-промышленного комплекса России, обсуждался вопрос участия в международном форуме «Армия-2021».

Концерн «Шелл» – ведущий поставщик смазочных материалов в мире, один из якорных инвесторов Тверской области. В январе 2021 года завод «Шелл» в Торжке посетил Губернатор Игорь Руденя. Глава региона обсудил реализацию нового инвестиционного проекта с генеральным директором ООО «Шелл Нефть» Сергеем Стародубцевым.

Сейчас мощности предприятия в Торжке равны 200 млн литров масла в год. Здесь производится более 80% реализуемых в России смазочных материалов под брендом Shell. Проект по развитию завода предусматривает увеличение объемов производства в течение трех лет до 300 млн литров масла в год. Объем инвестиций составит до 6 млрд рублей, планируется создать 500 новых рабочих мест, обеспечить не менее 100 млн рублей ежегодных дополнительных налоговых отчислений.

«Важно, что в проекте заложено создание инновационно-промышленного парка и научно-образовательного кластера, – отметил Игорь Руденя при обсуждении дальнейших планов компании. – Такой подход отвечает современным трендам комплексного развития промышленных площадок в Верхневолжье, когда в одной системе объединяются основное и обеспечивающие производства, а также учреждения по подготовке квалифицированных кадров».

На территории инновационно-промышленного парка предполагается разместить логистические и сборочные производства, предприятия по выпуску металлической и пластиковой упаковки.

Научно-образовательный кластер в сфере нефтепереработки для подготовки квалифицированных кадров планируется создать на базе Торжокского государственного промышленно-гуманитарного колледжа при участии Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина.

Пресс-служба Правительства Тверской области