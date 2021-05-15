Льносеющим предприятиям Тверской области увеличат господдержку на приобретение техники

В Тверской области увеличена государственная поддержка льносеющих предприятий. Теперь по разным направлениям им будут компенсировать от 30% до 70% затрат на приобретение машиностроительной продукции для производства и первичной переработки льна-долгунца. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое 14 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

Предоставление субсидий аграриям на расширение и обновление парка сельхозтехники — одно из основных направлений государственной поддержки предприятий АПК Тверской области. Льноводство, по словам Игоря Рудени, является стратегически важным направлением агропромышленного комплекса.

«Лён – традиционная сельскохозяйственная культура для Верхневолжья. Очень важно развивать в Тверской области эту отрасль. Главная задача – обеспечить производство востребованной продукции на наших землях», – считает глава региона.

Благодаря принятому на заседании решению теперь при приобретении сельскохозяйственной машиностроительной продукции общего назначения льносеющим хозяйствам компенсируют не 10%, как раньше, а 30% затрат. При приобретении специализированной льняной уборочной техники можно будет вернуть уже 70% израсходованных на эти цели средств (раньше было 50%).

Общая сумма средств, которые будут направлены на поддержку приобретения льносеющими хозяйствами техники для производства и первичной переработки льна-долгунца, составит почти 40 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области