В Тверской области при господдержке отремонтируют сельские дома культуры

В Тверской области на модернизацию учреждений культуры в сельской местности, включая проведение капитального ремонта зданий, из федерального и областного бюджетов направят 41,6 млн рублей. Средства муниципалитетам на эти цели распределены на заседании регионального Правительства, которое 14 мая провёл Губернатор Игорь Руденя. Поддержка оказывается в рамках реализации в регионе национального проекта «Культура».

По мнению Игоря Рудени, создание условий для комфортной жизни в сельской местности, в том числе для проведения досуга — одна из ключевых задач развития территорий.

«Развитие отрасли культуры даёт нам возможность сохранять историю, воспитывать наше подрастающее поколение и делать территорию более привлекательной. Учреждения культуры, в том числе в сельской местности, должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой», - считает глава региона.

Капитальный ремонт будет проведён в сельских ДК, расположенных в Вышневолоцком городском округе, Лесном и Сандовском муниципальных округах, Лихославльском и Торжокском районах. Глава региона обратил особое внимание на необходимость качественного и сроки проведения ремонтных работ.

Кроме того, 2,6 млн рублей направят на поддержку лучших сельских учреждений культуры и их работников в Вышневолоцком и Удомельском городских округах, Весьегонском, Краснохолмском, Пеновском, Сандовском и Селижаровском муниципальных округах, Бологовском, Кувшиновском, Лихославльском. Максатихинском, Рамешковском, Ржевском, Старицком, Торжокском районах, Щучейском сельском поселении Жарковского района, Старобисловском сельском поселении Калязинского района, Маловасилёвском сельском поселении Кимрского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области