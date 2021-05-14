В Тверской области назвали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года – 2021»

В Тверской области накануне Международного дня семьи, который отмечается 15 мая, определили победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Награждение прошло в Тверской академической областной филармонии, в нем принял участие Губернатор Игорь Руденя.

«Хочу поблагодарить вас за важный выбор в жизни – в пользу крепкой, большой и дружной семьи. За сохранение семейных традиций нашего народа. Очень важно, что для вас настоящим счастьем является рождение детей. Основа материнства и отцовства - в воспитании в детях трудолюбия, отзывчивости, уважения к старшим, любви к своей родной земле и стране», – подчеркнул Игорь Руденя в обращении к семьям Верхневолжья.

В этом году участие в конкурсе приняли более 60 семей из 34 муниципальных образований Тверской области. Победителей определяли в пяти номинациях.

Самой многочисленной стала номинация «Семья – хранитель традиций», в которой профессиональное жюри определяло лучших из 16 семей. Победителем была признана семья Бирюковых из Бежецка. Наталья и Николай Бирюковы уже более 25 лет в браке, воспитывают четверых сыновей. Большая дружная семья имеет свои традиции и передает их детям. Одним из хобби, которое привил внукам дедушка, стала рыбалка. Занятие настолько увлекло молодое поколение семьи Бирюковых, что старшие сыновья стали курировать социальный проект «Рыбалка my life», проводят соревнования по рыбной ловле в своем районе.

В номинации «Молодая семья» победу одержала семья Снежковых из Лихославля. У Ильи и Ольги Снежковых двое детей, которые, как и их родители, увлечены спортом и участвуют в различных соревнованиях. В 2017 году по инициативе Ильи Снежкова впервые состоялся районный лыжный фестиваль «СНЕЖОК» среди детей дошкольного возраста. Теперь это традиционное мероприятие в Лихославльском районе.

Семья Рыжовых из поселка Бологое Андреапольского муниципального округа была признана «Золотой семьей России». Виктор и Валентина Рыжовы вместе уже 57 лет. За эти годы они успели воспитать четверых детей, одиннадцать внуков и правнучек. Даже свою профессиональную жизнь супруги провели вместе и посвятили ее педагогике.

В номинации «Сельская семья» лучшей признана семья Логиновых. Ольга и Андрей вместе с двумя дочерьми проживают в селе Куженкино Бологовского района. Это надежная, дружная и сплоченная семья, где у каждого есть любимое занятие – папа разводит кур-несушек и кроликов, мама в свободное время рисует и мастерит поделки. Обе дочери Ольги и Андрея Логиновых окончили детскую школу искусств, а в летнее время помогают родителям заниматься огородом.

Семья Байковых из Твери на конкурсе была признана лучшей в номинации «Многодетная семья». Наталья и Владимир воспитывают семерых детей, которых родители приобщают к составлению родословной, любви к родному краю и изучению его истории. В 2020 году семья Байковых стала одной из первых, кто получил сертификат на получение автомобиля в рамках региональной меры поддержки многодетных семей.

Победители регионального этапа представят Тверскую область на Всероссийском этапе конкурса.

Конкурс «Семья года» проводится с 2016 года и является масштабным событием, объединяющим лучшие семьи России. По итогам конкурса формируется национальная книга-летопись, посвященная семьям-победителям.

На протяжении нескольких лет представители Тверской области после победы на региональном этапе становятся лучшими на всероссийском конкурсе. В 2017 году во Всероссийском конкурсе «Семья года» победила семья Боруленковых из Нелидово Тверской области в номинации «Сельская семья». В 2018 году – семья Пажетновых из Торопецкого района Тверской области в номинации «Золотая семья России». В 2019 году – семья Молчановых из Твери в номинации «Многодетная семья», а в 2020 году победителями всероссийского конкурса стала семья Акимкиных из Калининского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области