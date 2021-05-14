Игорь Руденя поставил задачи по обеспечению в Тверской области безопасного летнего отдыха и оздоровления детей

Готовность региона к организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2021 году рассмотрели 14 мая на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«В текущем году особое внимание необходимо уделить соблюдению санитарно-эпидемиологических требований во всех лагерях, действующих в регионе, постоянному мониторингу состояния здоровья детей и персонала. Поручаю Министерству образования Тверской области, главам муниципальных образований вести постоянный мониторинг работы детских лагерей в течение всего летнего периода», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул – для работы в загородных лагерях необходимо привлекать специалистов, прошедших вакцинацию.

Министерствам образования и здравоохранения региона поставлена задача полностью обеспечить все детские лагеря средствами индивидуальной защиты, оборудованием для профилактики распространения коронавируса и других инфекционных заболеваний. Должны быть заранее отработаны действия медиков и всего персонала в случае выявления заболеваний.

Кроме того, до начала первой смены необходимо завершить работы по обеспечению комплексной безопасности территории лагерей, качественного питания детей, подготовке руководителей и педагогических кадров.

Игорь Руденя акцентировал – несмотря на ограничения, должны быть созданы все условия для содержательного отдыха детей, включая возможности развивать таланты и способности каждого ребенка. Важно предусмотреть комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию, встречи со спортсменами, заслуженными людьми, поездки по Тверской области, проведение спортивных, культурных, экологических событий. Губернатор поручил проработать вопрос о проведении поездок школьников на Ржевский мемориал Советскому солдату, в Тверской императорский дворец.

Летом 2021 года в 42 муниципальных образованиях региона будут работать загородные оздоровительные учреждения, лагеря с дневным пребыванием, базы труда и отдыха и палаточные лагеря – всего более 600 организаций. Отдохнуть в лагерях и укрепить здоровье в санаториях смогут более 52 тысяч детей.

Особое внимание будет уделено детям из семей в непростой жизненной ситуации. Более 11 тысяч таких ребят смогут отдохнуть этим летом при поддержке области. Кроме того, в санаториях различного профиля в 2021 году планируется оздоровить 3180 ребят.

К работе в летних лагерях в этом году привлекут свыше 4 000 педагогов, в качестве вожатых – студентов Тверского государственного университета и педагогических колледжей. С 26 по 28 мая 2021 года на базе Тверского дворца творчества детей и молодежи будет работать инструктивный лагерь для вожатых. Обязательные условия для работников пищеблоков – прохождение гигиенического обучения и аттестация.

Для детей уже подготовлены насыщенные программы. Запланированы мероприятия ко Дню России, Дню памяти Макария Калязинского, акция «Свеча памяти», профильные смены, культурные, спортивные и другие события. Кроме того, летом запланирована работа мобильных «Кванториумов» в муниципалитетах.

Пресс-служба Правительства Тверской области