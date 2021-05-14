КОНАКОВСКИЙ РАЙОН ПОСЕТИЛА ЮЛИЯ САРАНОВА

Сегодня в Конаковском районе побывала Юлия Саранова, руководитель регионального штаба помощи #МыВместе.

Поездка лидера тверских волонтеров началась со встречи с общественностью, которая проходила в актовом зале администрации Конаковского района. зал был полон. Во встрече участвовали активисты волонтерских общественных движений, специалисты по молодежной политике, главы поселений, педагоги, представители средств массовой информации. Это первый такой визит Юлии Сарановой в наш района, и представил ее глава Конаковского района Олег Лобановский.

Юлия рассказала о том, как работали и работают волонтеры в наше "короновирусное" время, оказывая поддержку нуждающимся в ней. Это вещевая и продуктовая помощь, сотрудничество в этом направлении с органами соцподдержки, работа со спонсорами. Кроме того, обсуждалась возможность создания центра #МыВместе в Конаковском районе. Активисты волонтерских организаций Конаковского района предложили Юлии Сарановой и ее штабу помощи #МыВместе сотрудничество и попросили о помощи в плане нехватки каких-либо средств для осуществления работы. Также про свою работу рассказала руководитель конаковского поискового отряда «Лиза Алерт», общественная организация помощи инвалидам ТРООМ «Добрые дела».

Затем Юлия Саранова посетила детское отделение Конаковской ЦРБ. Там она осмотрела помещения, а главный врач Дмитрий Орлов рассказал о том, что необходимо. Так, уже давно назрел ремонт кровли здания площадью порядка 1000 квадратных метров. Юлия Саранова от штаба помощи #МыВместе вручила медикам несколько коробок с полезными вещами для работы.

Следующим пунктом стал районный ДК «Современник», где как раз очень кстати проходил благотворительный концерт «Пасхальная радость в каждое сердце, в каждый дом», организованный отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания конаковского района» и службой церковной благотворительности и социального служения Конаковского благочиния с участием творческих коллективов ДК «Современник».

Перед начало концерта Юлия Саранова и Олег Лобановский посетили авторскую выставку руководителя ЗОЖ «Обаяние» Е.А. Трифоновой и пообщались с мастерицей. В начале концерта перед зрителями выступил благочинный Конаковского округа протоиерей Петр Дубяго, а также поприветствовали зрителей Олег Лобановский и Юлия Саранова. А затем начался концерт.

Глава Конаковского района Олег Лобановский отметил, что дело, которые делают единомышленники вместе с Юлией Сарановой – это то, без чего со многими жизненными ситуациями нам просто не справиться. И молодежь должна понимать, что приходя на помощь пожилым, инвалидам, всем, кому требуется помощь, мы улучшаем жизнь общества в целом. Ведь настанет момент, когда все мы рано или поздно придем к старости. И хорошо, если в нашем обществе будет создана и отработана система волонтерской помощи, которая поможет в обеспечении качества жизни для очень многих людей.

Юлия Саранова сказала, что жители г. Конаково и Конаковского района ей очень понравились, и, несмотря на большой опыт публичных выступлений, у нас она, почему-то, волновалась. Но общение получилось очень теплым и главное – продуктивным. Многое из того, о чем говорили сегодня на всех трех площадках, будет воплощено в жизнь. Как говорится - удачи!

Кирилл НОВИКОВ. Фото: М. Малахов.