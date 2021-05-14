Губернатор Игорь Руденя назначил новых заместителей Председателя Правительства Тверской области

Губернатор Игорь Руденя назначил Заместителями Председателя Правительства Тверской области Александра Вилькомира и Дмитрия Березина. Об этом глава региона сообщил 14 мая на заседании регионального Правительства.

Александр Вилькомир будет совмещать должности заместителя Председателя Правительства и Министра строительства Тверской области, а Дмитрий Березин будет курировать отрасль здравоохранения.

«Александр Константинович и Дмитрий Борисович имеют необходимый опыт на руководящих должностях на территориях субъектов России. Надеюсь, что этот опыт поможет вам решать насущные проблемы и задачи, в том числе по приоритетным направлениям, обозначенным Президентом России Владимиром Путиным», – сказал Игорь Руденя.

Александр Вилькомир окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. Работал в Департаменте государственного заказчика капитального строительства Минобороны России, затем был назначен первым заместителем министра строительного комплекса Московской области.

Дмитрий Березин родился в Свердловске, в 1993 году окончил Уральский Государственный ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт. Работал на Станции скорой помощи и врачом в медицинских учреждениях Екатеринбурга, Воркуты. Возглавлял областную клиническую больницу в городе Великий Новгород, занимал должность Министра здравоохранения Республики Коми.

Пресс-служба Правительства Тверской области