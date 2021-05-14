Губернатор Игорь Руденя вошел в «десятку» апрельского медиарейтинга глав регионов

Игорь Руденя по итогам апреля вошел в топ-10 медиарейтинга глав субъектов Российской Федерации: 8-е место по России и 3-е – среди губернаторов ЦФО. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Составители рейтинга отметили темы, которые вызвали наибольшее внимание средств массовой информации в прошлом месяце. Среди них – проверка готовности к открытию железнодорожной станции «Ржевский мемориал». Губернатор Игорь Руденя в апреле посещал объект. Напомним, первый регулярный рейс из Москвы до станции «Ржевский мемориал» в Тверской области был запущен 6 мая.

«Станция создана по предложению ветеранов. Соответствующее поручение было дано Президентом Владимиром Путиным при открытии Ржевского мемориала. В итоге в короткие сроки построен новый, современный инфраструктурный объект. Это возможность принимать гостей из столицы, иностранных туристов. Уверен, Ржевский мемориал будет в сердце каждого россиянина», – сказал губернатор Игорь Руденя.

В апреле СМИ сообщали о работе Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт», в торжественной церемонии закрытия которой у Ржевского мемориала Советскому солдату принял участие губернатор Игорь Руденя.

Знаковым событием стало выделение из резервного фонда Правительства РФ 2 млрд рублей на строительство Западного моста в Твери. Решение принято благодаря поддержке Президента России Владимира Путина. Просьбу о строительстве от жителей города главе государства передал губернатор Игорь Руденя. А в январе 2021 года на совещании с членами Правительства РФ Президент Владимир Путин поручил рассмотреть обращение Игоря Рудени о строительстве Западного моста.

Еще одна тема, отмеченная журналистами, – поручение Игоря Рудени о необходимости присвоения статуса природного парка Комсомольской роще в Твери.

Также сообщалось, что губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды сотрудникам скорой медицинской помощи.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 63 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.