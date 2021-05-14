Обеспечение безопасности учреждений образования региона обсудили в Правительстве Тверской области

14 мая Губернатор Игорь Руденя провелзаседание Антитеррористической комиссии в Тверской области.Одним из основных вопросов повестки стало обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций региона.

Губернатор отметил, что эта работана территории Верхневолжья ведется в плановом режиме. За последние три года Правительством Тверской области было выделено порядка 110 млн рублей на устройство ограждений, турникетов, модернизацию технических систем оповещения, видеонаблюдения, установку тревожных кнопок в учреждениях региона.

«В основе профилактики лежит работа с детьми, особенно с теми, кому не хватает семейного внимания, потому что большая часть проблем возникает именно из-за недостатка участия взрослых в жизни подростков», – подчеркнул Игорь Руденя.

На заседаниирассмотрелиусиление такой работысреди учащихся школ и колледжей, в том числе в рамках реализации региональной Стратегии духовно-нравственного воспитания. Она была приняла в Тверской области в 2020 году. В числе ее ключевых задач – формирование традиционных ценностей, моральных и этических норм у детей и молодежи,укрепление института семьи, популяризация «человека труда».

Участники заседания рассмотрелитакже предложения о дополнительных мерах по обеспечению комплексной безопасности учреждений образования.

Пресс-служба Правительства Тверской области