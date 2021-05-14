В Твери пройдут публичные чтения «Александр Невский в истории России»

15 мая в Тверской областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького в рамках межрегионального культурно-просветительского форума пройдут публичные чтения «Александр Невский в истории России». В Твери выступят ведущие ученые, краеведы, сотрудники музеев, библиотек Верхневолжья и других регионов страны.

На пленарном заседании главным докладчикомстанет исследователь жизненного пути Александра Невского, доктор исторических наук, профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Роман Соколов. Модератор чтений– доктор культурологии, профессор Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина Вячеслав Воробьев.

На мероприятие приглашены преподаватели и студенты, школьники и общественные деятели. Будет работать книжная выставка, посвященная знаменательной дате, и передвижная экспозиция Тверского государственного объединенного музея.

Мероприятия в честь 800-летия святого благоверного великого князя Александра Невского в этом году состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях и других регионах. Указ о праздновании памятной даты подписан Президентом России Владимиром Путиным.

«В евангельской истине сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Этой истине следовали и князь Александр Невский, и его потомок, князь Михаил Тверской. На тверской земле свято чтут их память», - отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании оргкомитета по подготовке к проведению юбилейных мероприятий, посвящённых 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского.

Александр Невский – знаменитый полководец, государственный деятель, во время правления которого Русь отстояла свою независимость от католического Запада, а также сохранила целостность в условиях татаро-монгольского нашествия.

Жизнь Александра Невского тесно связана с тверским краем. В 1239 году в Торопце, на родине его матери, Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой Брячиславной. В 1245 году новгородское войско под предводительством князя освободило город от литовских захватчиков. А отцом Михаила Тверского был родной брат Александра Невского, князь Ярослав Ярославович.

Пресс-служба Правительства Тверской области