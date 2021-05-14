Старица и Берново Тверской области вошли в список самых красивых территорий России

Старица и Берново вошли в число самых красивых населенных пунктов нашей страны. Они были отобраны экспертами «Ассоциации самых красивых деревень России» во время ежегодной экспедиции «Русский север». Признание также получили Старая Русса, Изборск, Старая Ладога и другие города Северо-Западного округа.

Помимо того, что в Старице и Берново теперь установлены соответствующие памятные знаки, членство в Ассоциации позволяет получать экспертную поддержку от коллег из России и мирового сообщества: Ассоциация «Самые красивые деревни России» входит в Федерацию самых красивых деревень Земли вместе с Францией, Бельгией, Италией, Японией и Испанией.

«Красота тверского края, богатое историческое наследие, уклад жизни, все это и привлекло нас во время экспедиции по городам России. Наша цель – вдохновлять людей на путешествия по таким малым городам, как Старица и Берново», – отметил основатель Ассоциации Александр Мерзлов.

Ассоциация «Самые красивые деревни России» объединяет сельские населённые пункты и малые города, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием. Эксперты сообщества занимаются разработкой и продвижением туристических маршрутов, популяризацией сельского образа жизни, созданием предпосылок для развития сельских населенных пунктов через усиление их известности и, соответственно, роста турпотока.

Пресс-служба Правительства Тверской области