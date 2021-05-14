ПАМЯТИ ДОСТОЙНЫ

В пятницу, 7 мая, на площади перед мемориалом сержанта Вячеслава Васильковского у деревни Рябинки Вахонинского сельского поселения прошел районный митинг, посвященный 76-й годовщине Великой Победы.

На нем выступили министр образования Тверской области Юлия Коваленко, уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова, глава Конаковского района Олег Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий Щурин, председатель районного совета ветеранов Галина Аксенова, глава администрации сельского поселения «Завидово» Алексей Пляскин.

Юлия Коваленко зачитала приветственный адрес от губернатора Тверской области Игоря Рудени:

- Уважаемые жители Конаковского района! Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник объединяет нас глубокими, идущими от самого сердца чувствами по отношению к поколению победителей, сокрушившему нацизм, защитившему свободу и независимость нашей Родины. В годы Великой Отечественной войны на территории конаковского края велись ожесточенные бои. Советские солдаты и офицеры сражались за каждую пядь родной земли, проявляли несокрушимую силу духа, защищая свою страну. Сегодня в каждой семье вспоминают своих родных, которые на фронте и в тылу, в партизанских отрядах и подполье самоотверженно боролись с врагом. Сражения на территории Верхневолжья сыграли важную роль в защите Москвы, в исходе Сталинградской битвы и всей Великой Отечественной войне. Мы храним светлую память о павших на полях сражений и обо всех защитниках родной земли, кого уже нет с нами. Мы преклоняемся перед доблестью и величием духа поколения победителей, благодарим наших ветеранов за Великую Победу! Наш общий долг – продолжить работу по увековечению памяти о подвиге советского народа, сохранить историческую правду о войне, честно трудиться во благо Тверской области и всей России. Желаем вам мира, счастья и успехов во всем! С праздником, с Днем Победы!

- Уважаемые друзья, наши ветераны, юное поколение! Я сердечно поздравляю вас с нашим великим праздником - Днем Победы, – сказала в своем приветствии уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова. – Мы сегодня стоим на клочке земли, где в 41-м году шли ожесточенные бои. Мы пришли к памятнику сержанту Васильковскому, который грудью своей закрыл боевых товарищей, обеспечив наступление. Тогда, под Москвой, враг впервые почувствовал, что он может быть побежден. Совсем немного осталось ветеранов, которые помнят те страшные года. Но с нами живет память о подвиге...

С проникновенными и такими правильными словами к участникам митинга обратился глава Конаковского района Олег Лобановский:

- Семьдесят шесть лет прошло, как прогремел последний выстрел. Но война эта не закончилась, потому что не все ее солдаты еще похоронены. Наши поисковые отряды продолжают свое благородное дело, вызволяя из небытия имена героев. Победа ковалась всей страной, цена ее огромна, жертвы велики. Мы живем в мирное время, и, к сожалению, сегодня на нашем митинге впервые не присутствует ни один участник Великой Отечественной войны. Время не щадит никого. Но наша задача - сохранить этот мир, сохранить нашу страну. Не могу не сказать о том, что наша страна, которую мы любим, никому не нужна сильной. И сейчас ее пытаются разложить изнутри. Поэтому обращаюсь к молодежи: чтите ветеранов, общайтесь с ними, любите нашу страну! Здесь, на этом митинге с нами – дети войны. Это те, кто помнит то страшнее военное время, кто в детском возрасте познали все его тяготы и лишения. Наша задача - сохранить Россию сильной и мирной. Разрешите пожелать вам здоровья, тепла и хороших радостных отношений между собой. С праздником!

На митинге выступил Дмитрий Щурин, председатель Собрания депутатов Конаковского района. Он сказал:

- Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной. Мы вспоминаем и тех, кто не щадил своего здоровья на трудовом фронте, ковал победу в тылу. Мы вспоминаем сегодня бессмертный подвиг Вячеслава Васильевича Васильковского. Здесь, на этой земле он закрыл своей грудью амбразуру вражеского дзота. Его подвиг бессмертен. Светлая память всем тем, кто не дожил до Великой Победы. Слава герою - воину-победителю!

Глава сельского поселения «Завидово» Алексей Пляскин отметил:

- Меня всегда поражало то, какие гены у наших людей. Общаешься с ветераном и понимаешь: он все помнит, как будто это было вчера. Он расскажет о своем боевом пути, вспомнит товарищей, даст напутствие молодежи. И именно такие люди смогли победить сильнейшего врага. И именно этих генов боятся наши недруги сейчас. Сегодня мы стоим у этого мемориала, и сержант Васильковский по-прежнему охраняет нас, он - символ Конаковского района. Поздравляю наших ветеранов с наступающим Днем Победы! Счастья вам, здоровья, радостного настроения!

А затем школьник Вахонинской средней школы победитель районного конкурса чтецов «Живая классика» Артем Царицын прочитал наизусть рассказ Аркадия Гайдара «Война и дети», который был опубликован в «Комсомольской правде» 21 августа 1941 года, через два месяца после начала войны. Органично звучали строки советского классика:

«...Пройдут годы. Вы станете взрослыми. И тогда в хороший час отдыха после большой и мирной работы вы будете с радостью вспоминать о том, что когда-то, в грозные дни для Родины, вы не болтались под ногами, не сидели сложа руки, а чем могли помогали своей стране в ее тяжелой и очень важной борьбе с человеконенавистным фашизмом».

Хорошие слова на митинге сказала Галина Аксенова, председатель Конаковского районного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов:

- Разрешите мне, прежде всего, передать всем вам огромный привет от Ивана Андреевича Рулева, полного кавалера ордена Славы и почетного нашего ветерана. Он по состоянию здоровья не может присутствовать на митинге. К сожалению, здоровье подводит участников войны. И сегодня в городе и районе у нас их осталось всего тридцать. Присутствующие здесь труженики тыла, дети войны считают своим долгом продолжить дело ветеранов. И наша с вами задача - продолжить работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения не только словами, но и делами.

Стихотворение «Материнские слезы» прочитала ученица Мокшинской средней школы Лилия Карпова, затем ее сменила еще одна ученица этой школы, Екатерина Гиптенко со стихотворением «Плачьте, ивы». На этой патетической ноте торжественная часть митинга закончилась. Минутой молчания почтили его участники память тех, кто не дожил до Победы. А затем школьники подарили ветеранам небольшие сувениры.

Все участники митинга под слова неувядаемой песни «День Победы» возложили венки и цветы к подножию памятника Вячеславу Васильковскому.

Митинг закончился. Но продолжает течь река памяти, становясь все более полноводной. Ведь именно в ней мы черпаем силы для дальнейшей жизни. Мы должны быть достойны памяти наших предков. И, занимаясь повседневными делами, нужно всегда помнить об этом, ведь без прошлого нет ни настоящего, ни будущего.

Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.