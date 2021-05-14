МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ПОЁМ ДВОРОМ

В рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у окон ветерана, полного кавалера ордена Славы, Почетного гражданина Конаковского района и Тверской области, почетного председателя районного совета ветеранов Ивана Андреевича Рулева прошла акция «Поём двором». Необычный формат поздравления выбрали не случайно: Ивану Андреевичу в силу возраста уже сложно передвигаться самостоятельно, а пандемия коронавируса заставила людей соблюдать социальную дистанцию.

Всех собравшихся, и в первую очередь Ивана Андреевича, приветствовали и поздравили с праздником глава Конаковского района Олег Лобановский, заместитель главы администрации по развитию территории Александр Слепышев, депутат Собрания депутатов Конаковского района, руководитель фракции «Единая Россия» Марина Маматказина, городские власти и депутаты.

- Вечная слава, вечная память героям войны. Наша задача - сохранить эту память, гордость в наших сердцах и передать ее будущим поколениям. Поздравляю вас с праздником и желаю здоровья, добра. День Победы - день, когда нельзя переусердствовать с благодарностью. Иван Андреевич Рулев один из немногих, кто ценой своего здоровья ковал победу и здравствует до сих пор. Его подвиг помнят и чтят в Конаковском районе, Тверской области и во всей России, - сказал глава района Олег Лобановский.

Песни о войне, которые до сих пор звучат и вызывают только самые теплые эмоции у людей во дворе дома, где живет Иван Андреевич Рулев, исполнил ансамбль «Северяночка», руководителем которого является Елена Васильевна Кривошеева.

Эти композиции настолько любимы всеми, что вместе с хором их пели все присутствовавшие на мероприятии.

Ансамбль «Северяночка» - участник городских, районных, областных и российских мероприятий, концертов, фестивалей. В копилке наград ансамбля дипломы, грамоты за победы и участие в фестивалях «Конаковские огни», «Русь святая, веру храни!», «Мои года - мое богатство», «Путь к успеху», «Я люблю тебя, жизнь!».

Участниками акции «Поем двором» стали более 70 человек - представители центра молодежной политики «Иволга», ветераны, представители администрации Конаковского района и города Конаково, общественность. Кроме музыкальных подарков, Ивану Андреевичу Рулеву передали подарки от администрации Конаковского района, партии «Единая Россия» и депутата ГД Светланы Максимовой.

ВСЯ ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ

Вы отдали ребёнка в танцевальный кружок, но он совсем не хочет туда ходить? Скорее всего, ему просто не повезло с хореографом.

За девочек и мальчиков, которые занимаются в группе FASHION, можно только порадоваться. Несмотря на то, что коллектив танцоров образован сравнительно недавно, его воспитанники являются многократными лауреатами международных и всероссийских конкурсов, обладателями гран-при и специальных призов и премий. FASHION - постоянный участник фестивалей, концертов и акций, проводимых в крупнейших городах России и за рубежом. Совсем недавно группа FASHION получила звание образцового коллектива. Руководит группой молодой и искренне любящий своё дело педагог-хореограф Екатерина Хохлова.

Мы встретились с Екатериной и поговорили о том, почему она решила стать хореографом и какую роль в ее жизни играет танец.

Родилась и выросла Екатерина в Городне, там же окончила школу, поступила в Тверской колледж культуры имени Львова. Имея на руках диплом хореографа, сейчас получает высшее образование, является студенткой- первокурсницей института культуры и искусства. Говорит, что танцами занималась с раннего детства, уже в три года мама возила ее на занятия в Тверь, где девочка училась танцевать бальные и народные танцы. Все, что связано с хореографией, уже тогда было для нее самым важным и главным в жизни. Надо отметить, что в настоящее время для Екатерины ничего не изменилось. Да, она стала женой и мамой, руководителем большого и успешного коллектива, но главным для нее по-прежнему остается танец. Только теперь она не просто умеет и любит танцевать сама, а передаёт своё мастерство детям.

После учебы в Твери дипломированный специалист вернулась в родное село, начала заниматься с детьми. Первый набор был немногочисленным, всего 10 человек, но начало было положено. Главное, собралась команда единомышленников, в которую вошли педагоги по классическому танцу и детской хореографии, администратор и родительский комитет, муж. Поддержку и помощь этих людей Екатерина ощущает постоянно, за что им безмерно благодарна.

Название коллектива придумывали вместе. Так как фэшен – это мода, это действие, которое захватывает и волнует, то решили, что группа будет называться FASHION. Через несколько месяцев юные городенские танцоры под руководством своего педагога Е.С.Хохловой уже выходили на сцену, радуя зрителей не только детской непосредственностью, но и слаженной, профессиональной работой на сцене, актерским мастерством. Первая победа пришла в 2014 году, FASHION стал лауреатом конкурса «Конаковские огни». Постепенно группа разрослась, теперь уже в составе коллектива более 100 участников. Основу репертуара детского ансамбля составляют танцы народов мира, классические и современные танцы, сюжетные композиции и постановки для театрализованных представлений и тематических программ.

Танцы, в основном, Екатерина придумывает и ставит сама. Говорит, что у каждого танца - своя история. Какие- то номера рождаются практически сразу, над другими приходится размышлять. Идеи постановок приходят по-разному. Бывает, что сначала она понимает, какие движения должны быть в танце, а уж потом подбирает музыку. Но случается и так, что сначала хореограф слышит мелодию или песню, и она вдохновляет на создание танца. Специалист в области культуры должен постоянно развиваться, совершенствовать приобретённые навыки и «идти в ногу со временем», поэтому регулярно, раз в три месяца Екатерина и ее команда педагогов проходят повышение квалификации.

Прежде чем новая танцевальная история предстанет на суд зрителя, ребята и хореографы очень много работают, раз за разом до автоматизма отрабатывают движения. Екатерине удалось создать особую атмосферу в коллективе, что делает его семьей. Эта атмосфера чувствуется сразу, на каждом концерте положительная энергия всех участников FASHION сливается в одну мощную позитивную волну и буквально накрывает зрительный зал. FASHION принимает участие во многих танцевальных конкурсах и фестивалях и никогда не приезжает без наград и дипломов. Екатерина считает, что для детей это очень важно, ведь каждая, пусть даже небольшая победа – это шаг вперёд. Выход на сцену для маленьких танцоров – это работа, которую они провели, чтобы их оценил и увидел зритель. Стоять на одном месте - это не про Екатерину Хохлову, ей необходимо стремиться вперёд, поэтому она решила открыть школу танца в Озерках и Конакове, чтобы обучать ещё большее количество детей. За профессионализм и эстетическое воспитание подрастающего поколения Екатерина Хохлова стала «Человеком года -2019» в номинации «Культура».

Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА