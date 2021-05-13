Жителей и гостей Твери приглашают на театрализованное представление, посвящённое Международному дню семьи

16 мая в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» состоится театрализованное представление «Вместе ярче», посвященное Международному Дню семьи.

Зрителям будет представлена дипломная авторская работа молодого режиссера, студента театрально – режиссерского факультета МГИКаАндрея Титова,который сделал свои первые творческие шаги в ДК «Пролетарка».

Театрализованное представление «Вместе ярче» - о любви к родным и близким, ответственности, решительности, смелости, умении добиваться благородных целей, об уважительном отношении к просьбам родных людей.

Участие в подготовке постановки приняли режиссер массовых мероприятий Максим Немцов, звукорежиссер Роман Николаев, руководители детской образцовой изостудии «Соцветие», вокального ансамбля «Феникс», детской вокальной студии «Академия голоса». В представлении заняты участники шоу-балета «Фантазия», ансамбля эстрадного танца «Фан+».

Начало спектакля в 15:00 Вход свободный.



Пресс-служба Правительства Тверской области