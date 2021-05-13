В Тверской области пройдет ярмарка вакансий для жителей, ищущих работу

C 19 по 21 мая на базе тверского Центра опережающей профессиональной подготовки пройдет ярмарка вакансий для жителей Верхневолжья. Здесь также можно будет подобрать программу для дополнительного образования.

Губернатор Игорь Руденя считает – в Тверской области работа в сфере занятости населения должна быть ориентирована на трудоустройство, прежде всего, жителей региона, развитие системы профессиональной ориентации, трудоустройства молодых специалистов, содействия предприятиям в кадровом обеспечении.

В течение трех дней на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки жители Верхневолжья смогут получить полную информацию о вакансиях, открытых на предприятиях и о краткосрочных программах обучения, доступных в колледжах Твери и области.

В первый день работы ярмарки 19 мая организации сферы услуг представят вакансии по компетенциям «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Предпринимательство», «Программные решения для бизнеса», «Графический дизайн», «Технологии моды» и «Ветеринария».

20 мая в ярмарке примут участие работодатели сферы сервиса, туризма и образования. Этот день посвящен компетенциям «Администрирование отеля», «Организация экскурсионных услуг», «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Туризм», «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших классах».

21 мая посетители ярмарки вакансий смогут ознакомиться с возможностями трудоустройства на предприятиях сферы строительства, ЖКХ, медицинских услуг. В этот день будут представлены вакансии по компетенциям «Кирпичная кладка», «Облицовка плиткой, сантехника и отопление», «Сварочные технологии», «Медицинский и социальный уход», «Лабораторный и химический анализ».

В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» жители Тверской области, ищущие работу, могут также получить бесплатное профессиональное образование по коротким программам обучения.

Такая возможность предоставлена безработным жителям Тверской области, людям от 50 лет и старше, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Ярмарка вакансий будет открыта для посетителей с 11:00. Центр опережающей профессиональной подготовки Тверской области расположен по адресу: г. Тверь, ул. Индустриальная, д.2.

Пресс-служба Правительства Тверской области