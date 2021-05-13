Приглашаем жителей Тверской области зарегистрироваться для участия в электронном предварительном голосовании в качестве избирателей!

Зарегистрироваться можно на сайте www.pg.er.ru

В Тверской области предварительное голосование «Единой России» пройдёт по смешанной модели, когда проголосовать можно будет как в электронном, так и в очном формате.

Для электронного голосования, в первую очередь, избирателям необходимо пройти регистрацию на сайте www.pg.er.ru, причём в ходе процедуры регистрации подтверждение личности осуществляется через портал Госуслуг.

Данная процедура регистрации является обязательной и неотъемлемой частью всего электронного предварительного голосования; это исключает двойное голосование, голосование за кандидатов не со своих округов (не по месту регистрации избирателя) и прочие нарушения, которые могут повлиять на один из самых главных принципов всей процедуры – легитимность.

Стоит отметить, что система электронного предварительного голосования совершенно безопасна и обеспечена защитой, личные данные пользователей никому не передаются и не могут стать общедоступными. Результаты голосования также станут известны лишь после завершения всего срока электронного голосования, с начала подсчёта голосов. Электронное предварительное голосование будет доступно в период с 24 по 30 мая 2021 года, а зарегистрироваться в качестве выборщика необходимо до 28 мая.

Тем, кто хочет проголосовать привычным способом, необходимо прийти 30 мая 2021 года с 8:00 до 20:00 на свой участок предварительного голосования с паспортом. Узнать адрес для голосования можно будет узнать на сайте www.pg.er.ru.

Информационный центр

Регионального оргкомитета партии «Единая Россия»

по проведению предварительного голосования